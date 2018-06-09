Spor Yasası’na Aykırı Hareket...

Karaoğlanoğlu’nda, 6 Haziran’da bir işyerinde yapılan aramada A.C.Ç (E-51), M.H (E-38) ve A.G (E-29)’nin, 11.40 – 16.00 saatleri arasında, “Betvigo.com” isimli yasadışı bahis ve kumar sitesine call-center (müşteri bulma, yardımcı olma ve hizmet sağlamak) hizmeti yaptıkları tespit edildi.