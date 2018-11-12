ÖZEL TEMSİLCİ SPEHAR, APLIÇ VE DERİNYA KAPILARININ AÇILMASI NEDENİYLE MESAJ YAYIMLADI

“İNSANLARIN DAHA FAZLA İLETİŞİM KURMASINA YARDIMCI OLMADA VE İKİ TOPLUM ARASINDA GÜVEN İNŞASINDA ÖNEMLİ ROL OYNAYACAK”

Lefkoşa, 12 Kasım 18 (.): BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar, sınır kapılarının, insanların daha fazla iletişim kurmasına yardımcı olmada ve iki toplum arasında ihtiyaç duyulan güvenin inşasında önemli rol oynayacağını belirtti.Spehar, Aplıç ve Derinya sınır kapılarının açılması nedeniyle yayımladığı mesajda, bugünün Kıbrıs için iyi bir gün olduğunu vurguladı.

8 yıldan sonra yeniden sınır kapısı açılmasını memnuniyetle karşıladığını kaydeden Spehar, sınır kapılarının, insanların daha fazla iletişim kurmasına yardımcı olmada ve iki toplum arasında ihtiyaç duyulan güven ve öz güven inşasında önemli rol oynayacağını kaydetti.

(FEZ/GÜL)