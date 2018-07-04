Spehar Cuma Günü Liderlerle Görüşecek





Lefkoşa, 4 Temmuz 18 (.): BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar Cuma günü Kıbrıs Türk ve Rum liderle ayrı ayrı görüşme gerçekleştirecek.BM Barış Gücü (UNFICYP) Sözcüsü’nden elden edilen bilgiye göre Spehar Cuma günü saat 12.30’da Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı ziyaret edecek.Spehar sabah saat 09.30’da ise Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile görüşecek.(RÇ/FEZ)