banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 35°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
98929
ALTIN
185.112
DOLAR
4.5790
STERLİN
6.0809
EURO
5.3870
Türkkal tutuklu yargılanacak
TÜRKKAL TUTUKLU YARGILANACAK
Metehan sapığı tutuklu yargılanacak
METEHAN SAPIĞI TUTUKLU YARGILANACAK
Çok acil kan aranıyor
ÇOK ACİL KAN ARANIYOR
Bakanlar kurulu başladı
BAKANLAR KURULU TOPLANDI
banner282

Spehar, Lute’un Temaslarına Temmuzda Başlamasını Beklediklerini Kaydetti

SPEHAR’IN AÇIKLAMALARI...

Spehar, Lute’un Temaslarına Temmuzda Başlamasını Beklediklerini Kaydetti

SPEHAR’IN AÇIKLAMALARI...

06 Temmuz 2018 Cuma 13:18
Spehar, Lute’un Temaslarına Temmuzda Başlamasını Beklediklerini Kaydetti

SPEHAR’IN AÇIKLAMALARI...
SPEHAR, LUTE’UN TEMASLARINA TEMMUZDA BAŞLAMASINI BEKLEDİKLERİNİ KAYDETTİ

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü Sorumlusu Elizabeth Spehar, Jane Holl Lute’un Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres adına temaslarına Temmuz’da başlamasını beklediklerini kaydetti.

Spehar, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basına yaptığı açıklamada, Akıncı ile görüşmede, Temmuz’da Güvenlik Konseyine ele alınacak olan Barış Gücü’nün görev süresinin uzatılması ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri AntonioGuterres tarafından tarafların nabzını yoklamak için görevlendirilen JaneHollLute’un adadaki temaslarının ele alındığını kaydetti.

“ÖNCE İKİ LİDER ARDINDAN KONFERANSA KATILAN TARAFLARLA GÖRÜŞECEK”

Spehar, Lute’nin önce iki lider, ardından ise İsviçre’de Temmuz 2017’de sonuçsuz tamamlanan konferansa katılan taraflarla görüşeceğini kaydetti.

Lute’nin temaslarına Temmuz içerisinde başlamasını beklediklerini kaydeden Spehar, Lute’un temaslarında İsviçre’deki zirvenin ardından tarafların yaptığı değerlendirmelerinin,anlamlı bir sürecin başlatılması için yeterli bir olgunlukta olup olmadığını ölçmek için yapacağını kaydetti.

Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nün görev süresi ve bütçesiyle ilgili olarak sorulan bir soruya karşılık Spehar, tüm ülkelerdeki barış güçlerinin devamlı olarak gözden geçirildiğini ve bütçe kesintilerinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine bağlı olduğunu kaydetti.
 

banner288
Son Güncelleme: 06.07.2018 16:25
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güzelyurt’ta “barış Manço Anı Gecesi” Düzenlendi!
Güzelyurt’ta “barış Manço Anı Gecesi” Düzenlendi!
Kıbtes , Eğitimde Örgütlü Sendikaların Bazı Eylemlerini Eleştirdi!
Kıbtes , Eğitimde Örgütlü Sendikaların Bazı Eylemlerini Eleştirdi!
Sağlık Bakanı Besim Gazimağusa'daki Özel Hastaneleri Ziyaret Etti!
Sağlık Bakanı Besim Gazimağusa'daki Özel Hastaneleri Ziyaret Etti!
Çerkezköy Esnaf Odası’ndan Ktezo’ya Ziyaret
Çerkezköy Esnaf Odası’ndan Ktezo’ya Ziyaret
Özyiğit:
Özyiğit:"amacımız Dünya İle Yarışan, Nitelikli İnsan Dokusuna Sahip Bir Toplum Yaratmak”
Akıncı: “çevre Duyarlılığı Bir Kültür Ve Yaşam Biçimi Haline Gelmeli”
Akıncı: “çevre Duyarlılığı Bir Kültür Ve Yaşam Biçimi Haline Gelmeli”
Gençlik Dairesi Çalışmaları Sürüyor
Gençlik Dairesi Çalışmaları Sürüyor
Dkb’den Erdoğan’ın Ziyaretini Protesto Çağrısı
Dkb’den Erdoğan’ın Ziyaretini Protesto Çağrısı
Tarım Dairesi Gıda Denetim Sonuçlarını Açıkladı!
Tarım Dairesi Gıda Denetim Sonuçlarını Açıkladı!
Akıncı: “Lute’un Gelişi, Sonu Gelmez Yeni Bir Müzakere Sürecinin Başlangıcı Olarak Nitelendirilmemeli”
Akıncı: “Lute’un Gelişi, Sonu Gelmez Yeni Bir Müzakere Sürecinin Başlangıcı Olarak Nitelendirilmemeli”

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim