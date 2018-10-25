Spehar: “Kıbrıs’ta bir kez daha kritik bir dönemden geçildiğine tanıklık ediyoruz”

Birleşmiş Milletler günü nedeniyle, Ledra Palas’ta resepsiyon düzenlendi. BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve adadaki BM Barış Gücü (UNFICYP) Şefi Elizabeth Spehar’ın evsahipliğinde düzenlenen resepsiyona Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı ile bazı milletvekilleri katıldı. Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis’in katılmadığı resepsiyonda, Güney Kıbrıs’tan Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu ile müzakereci Andreas Mavroyannis yer aldı.

Birleşmiş Milleter (BM) sözleşmesinin yürürülüğe girmesinin 73’üncü yıldönümü nedeniyle düzenlenen resepsiyonda, Elizabeth Spehar bir konuşma yaptı. BM Günü’nün, teşkilatın barış, güvenlik, sürdürülebilir kalkınma ve insan hakları konusundaki başarılarını hatırlamak için bir fırsat oluşturduğunu kaydeden Spehar, “Kıbrıs barış sürecinde bir kez daha kritik dönemden geçildiğine tanıklık ediyoruz” dedi.

Bir yılı aşkın bir sürenin müzakere yapılmadan geçirildiğini hatırlatan Spehar, bu durumun her iki toplumda da görüşmelerin başlayacağına yönelik umudun azalmasına yol açtığını vurguladı. Spehar, bununla birlikte, BM Genel Sekreteri’nin son raporunda kapsamlı çözüm şansının hala varolduğu sonucuna vardığını hatırlattı. Spehar, BM’nin, sonuç odaklı görüşmelerin yeniden başlaması için taraflarla temas halinde olacağı önümüzeki günler ve haftaların bu açıdan önemli olduğunu kaydetti.

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve adadaki BM Barış Gücü (UNFICYP) Şefi Elizabeth Spehar Spehar, “Bu ortamda, 26 Ekim’de liderlerin biraraya gelmeyi kararlaştırması cesaret vericidir. Müzakerelere tam bir dönüş olmasa da, yeni geçiş noktalarının açılması gibi iki toplumu ilgilendiren konularda diyalog kapısının açık tutulması için önemli bir adımdır.” dedi.

2018’deki BM Günü kutlamalarının temasının, “gençler” olarak belirlendiğini ifade eden Spehar, uluslararası barış ve güvenliğin sağlanmasında gençlerin önemine vurgu yaptı. Spehar, BM’nin, geleceğin liderleri olan gençleri buluşturmak için çaba harcadığını ifade etti ve iki toplumdan gençlerin ortak faaliyetlerinden örnekler verdi.

Spehar, konuşmasını “Gençler savaşın ilk kurbanlarıdır, ama aynı zamanda barışın ilk meyveleridir.” sözleriyle noktaladı.