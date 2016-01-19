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Sözde Üniversiteye Kim Dur Diyecek?

Tanınmayan Diplomalar Verildi

Sözde Üniversiteye Kim Dur Diyecek?

Tanınmayan Diplomalar Verildi

19 Ocak 2016 Salı 09:44
Sözde Üniversiteye Kim Dur Diyecek?
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 TANINMAYAN DİPLOMALAR VERİLDİ

Girne’de Girne Amerikan Üniversitesi’ne rakip olarak Yakın Doğu Üniversitesi tarafından kurulan Sözde Girne Üniversitesi, 6. mezunlarını verdi.

Ne ülkemizde ne de dünyanın hiçbir ülkesinde tanınmayan diplomasını 2015-2016 yılı mezunlarına veren Sözde Girne Üniversitesi, Yüksek İdare Mahkemesi’nin verdiği ara emre rağmen göz göre göre işletilmeye devam ediyor.

Yükse İdare Mahkemesi’nin, davanın sonuçlanana kadar isim ve tüm işletme haklarının durdurulması emrine rağmen, hiç kimse yasa tanımazlığa dur diyemiyor.

Hiçbir ülke tarafından tanınmayan diplomalar karşılığında, öğrencilerden hem hayatlarını hem de paralarını çalan Sözde Girne Üniversitesi’ne, hiçbir kurum dur diyemiyor.

Girne Belediyesi ve Kara Yolları Müdürlüğü’nün bile tabelalarını sökmekten korktuğu Sözde Girne Üniversitesi’ne kimin dur diyeceği de merak konusu.







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Son Güncelleme: 19.01.2016 09:46
Anahtar Kelimeler:
Tanınmayan Diplomalar Verildi
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