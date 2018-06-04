İçişleri Bakanlığının önergesi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından “Acelece ve Acemice” kararlardan 175 kişinin vatandaşlığının iptaliyle ilgili süreçte artık;

Söz yargıda!

UBP-DP Hükümeti döneminde Bakanlar Kurulu tarafından vatandaşlık verilen 1200 kişiden 176 kişisini vatandaşlıktan çıkaran dörtlü koalisyon hükümetine karşı açılan davalardan ilki bugün Ara Emri talebiyle Yüksek İdare Mahkemesinde açılan davayla artık yargı huzurunda.

Avukat Erdaş Erbilen tarafından vatandaşlığı iptal edilen müvekkili adına Yüksek İdare Mahkemesinde Ara Emri talebiyle açılan davanın diğer tüm iptaller için emsal oluşturması bekleniyor.

İptal edilen vatandaşlıklarla ilgili, Hukuk çevrelerinden görüşler alan KIBRIS MANŞET, İyi idare yasasının ilgili maddesi gereğince Devlet ve Hükümet yetkililerince alınması istenen kararla ilgili olarak, mağdur olması muhtemel vatandaşa söz hakkı verilir, savunma istenir ve sonrasında karar alınır maddesinin bu işlemde uygulanmamış olmasının iptal için önemli gerekçelerden olduğu bilgisine ulaştı.

KIBRIS MANŞET’e bilgi veren Hukuk Çevrelerindeki kaynaklar, Hukuka aykırı işleme karşı, yürütmenin durdurulması ile ilgili itiraz süresi vatandaş için olduğu gibi Devlet açısından 75 gün ile sınırlı olduğunu belirterek bundan dolayı da yapılan işlemin geçersiz ve hukuksuz olduğunu, vatandaşlıkların iptaliyle ilgili yargıya başvuranların davayı kazanacağını ve İçişleri Bakanlığının “acelece ve acemice” aldığı kararların yargıdan döneceğini söylediler.

75 günden sonra yapılan tüm iptal işlemleri geçersiz olduğu iddiasıyla müvekkilinin 1 yıl sonra vatandaşlığının iptal edildiğini ileri sürerek Yüksek İdare Mahkemesinde dava açan Avukat Erdaş Erbilen de yürütmenin durdurulması ile ilgili Ara Emri talebiyle dava açan hukukçulardan olduğu için, konuyla ilgili görüşünü talep ettiğimiz Avukat Erdaş Erbilen, meselenin mahkeme huzurunda olduğu için yorum yapmak istemediğini ancak haklı olduklarını düşündüğü için açtıkları davanın Ara Emri sürecinin sonuçlanması akabinde detaylı açıklama yapacağını söyledi.

Bugün Yüksek İdare Mahkemesinde görülecek olan davanın diğer vatandaşlık iptalleriyle ilgili de emsal olması bekleniyor.

Buarada KIBRIS MANŞET’in hukuk çevrelerindeki güvenilir kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Savcılığın, İçişleri Bakanlığının hatalı icraat yaptığı gerekçesiyle İçişleri Bakanlığını savunmayacağı ve davadan bugün çekileceği iddia ediliyor.