 Söz Sırası GG Taraftarında

Gençlik Gücü’nün büyük bir camia olduğuna dikkat çeken Kulüp Başkanı Suma Zafer Choudhry, “Genel kurullar eleştirilerin yapıldığı, önerilerin sunulduğu platformlardır. Bu nedenle tüm taraftarımızı genel kurula davet ediyorum” dedi

Başkent Lefkoşa’nın yeşil beyazlı kulübü Gençlik Gücü’nde genel kurul için geri sayım tamamlanmak üzere. Yarın (7 Temmuz 2017, Cuma) akşam üzeri saat 19:00’da başlayacak Gençlik Gücü Olağan Genel Kurulu öncesi Gençlik Gücü Kulüp Başkanı Suma Zafer Choudhry, kulüp taraftarını genel kurula davet etti.

Görevde oldukları son iki sezonda çok işler yaptıklarını söyleyen Kulüp Başkanı Suma Zafer Choudhry, 2017-2018 Futbol Sezonu’nda hem kulübün daha faal olacağını, hem de Süper Lig’de mücadele eden futbol takımının daha başarılı olacağını iddia etti.

Gençlik Gücü’nün büyük bir camia olduğuna dikkat çeken Kulüp Başkanı Suma Zafer Choudhry, “Genel kurullar camiaların bir araya geldiği, eleştirilerin yapıldığı ve önerilerin sunulduğu platformlardır. Genel kurullarda taraftar konuşur, hesap sorar; başkan ve yönetim kurulu da taraftarın cevap verir. Bu nedenle tüm taraftarımızı, söz söyleme sıralarından yararlanmaları için genel kurula davet ediyorum” dedi ve ekledi, “Genel kurulumuza gelmeyip, eleştiri veya önerilerde bulunmayanların gelecek genel kurula kadar konuşma hakları da olmayacaktır”.

KKTC’nin en genç kulüp başkanına sahip olan Gençlik Gücü’nde Başkan Suma Zafer Choudhry ve kendisi gibi gençlerden oluşan yönetim kurulu üçüncü dönemleri için de aynen göreve talip durumdalar.