Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

06 Temmuz 2017 Perşembe 08:34

Söz Sırası GG Taraftarında

Söz Sırası GG Taraftarında
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233

 Söz Sırası GG Taraftarında


Gençlik Gücü’nün büyük bir camia olduğuna dikkat çeken Kulüp Başkanı Suma Zafer Choudhry, “Genel kurullar eleştirilerin yapıldığı, önerilerin sunulduğu platformlardır. Bu nedenle tüm taraftarımızı genel kurula davet ediyorum” dedi

 

 Başkent Lefkoşa’nın yeşil beyazlı kulübü Gençlik Gücü’nde genel kurul için geri sayım tamamlanmak üzere.  Yarın (7 Temmuz 2017, Cuma) akşam üzeri saat 19:00’da başlayacak Gençlik Gücü Olağan Genel Kurulu öncesi Gençlik Gücü Kulüp Başkanı Suma Zafer Choudhry, kulüp taraftarını genel kurula davet etti.

Görevde oldukları son iki sezonda çok işler yaptıklarını söyleyen Kulüp Başkanı Suma Zafer Choudhry, 2017-2018 Futbol Sezonu’nda hem kulübün daha faal olacağını, hem de Süper Lig’de mücadele eden futbol takımının daha başarılı olacağını iddia etti.

Gençlik Gücü’nün büyük bir camia olduğuna dikkat çeken Kulüp Başkanı Suma Zafer Choudhry, “Genel kurullar camiaların bir araya geldiği, eleştirilerin yapıldığı ve önerilerin sunulduğu platformlardır. Genel kurullarda taraftar konuşur, hesap sorar; başkan ve yönetim kurulu da taraftarın cevap verir. Bu nedenle tüm taraftarımızı, söz söyleme sıralarından yararlanmaları için genel kurula davet ediyorum” dedi ve ekledi, “Genel kurulumuza gelmeyip, eleştiri veya önerilerde bulunmayanların gelecek genel kurula kadar konuşma hakları da olmayacaktır”.

KKTC’nin en genç kulüp başkanına sahip olan Gençlik Gücü’nde Başkan Suma Zafer Choudhry ve kendisi gibi gençlerden oluşan yönetim kurulu üçüncü dönemleri için de aynen göreve talip durumdalar.

 

 

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
Söz Sırası GG Taraftarında
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CTP, Ekoloji Ve Çevre Çalıştayı Düzenledi CTP, Ekoloji Ve Çevre Çalıştayı Düzenledi
Cumhurbaşkanı Akıncı, Belediye Başkanlarıyla Biraraya Geldi Cumhurbaşkanı Akıncı, Belediye Başkanlarıyla...
TDP, Sosyalist Enternasyonal Toplantısında Temsil Edildi TDP, Sosyalist Enternasyonal Toplantısında Temsil...
Milli İradeye Saygı Platformu Yarın Akşam TC Büyükelçiliği Önünde Düzenlenecek Etkinliğe Halkı Davet Etti Milli İradeye Saygı Platformu Yarın Akşam TC Büyükelçiliği...
Cumhurbaşkanı Değerlendirme Toplantılarına Devam Ediyor Cumhurbaşkanı Değerlendirme Toplantılarına Devam...
LTB Hamitköy’de Kanalizasyon Çalışmalarına Başladı LTB Hamitköy’de Kanalizasyon Çalışmalarına...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner200

banner184

CTP, Ekoloji Ve Çevre Çalıştayı Düzenledi
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, çevre konusunun son derece politik bir konu...

Haberi Oku