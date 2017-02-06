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06 Şubat 2017 Pazartesi 14:02

“soytarılar Okulu” Cumartesi Günü Sahnelenecek…

“Soytarılar Okulu” isimli çocuk oyunu şubat ayı boyunca cumartesi günleri Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda seyirciyle buluşacak.

'soytarılar Okulu” Cumartesi Günü Sahnelenecek…
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Lefkoşa, 6 Şubat 17 : “Soytarılar Okulu” isimli çocuk oyunu cumartesi 16.00’da Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda yeniden seyirciyle buluşacak.

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Limasol Türk Kooperatif Bankası’nın bir yan kuruluşu Limasol Sosyal Sorumluluk Co’nun işbirliğiyle sahnelenen “Soytarılar Okulu” , 18 ve 25 Şubat’ta da aynı saatte sahne alacak.

Alman yazar Friedrich Karl Waechter’in kaleme aldığı, Yücel Erten’in çevirdiği oyunu Hatice Tezcan yönetti. Oyunda Aytunç Şabanlı, Melihat Melis Beşe, Melek Erdil, Cem Aykut, Umut Ersoy ve Rıza Şen rol alıyor. Oyunun dramaturjisini Aliye Ummanel, yardımcı yönetmenliğini İzel Seylani üstlenirken; müzik Hüseyin Kırmızı, ışık tasarımı Fırat Eseri, koreografi Osman Ateş, afiş-broşür tasarımı Erdal Aygenç, akrobasi eğitmenliği Bilgin Diker ve fotoğraf Mustafa Evirgen’e ait.

Işık uygulama Salih Kanatlı, efekt uygulama Mehmet Eseri tarafından gerçekleştirilirken, Rıza Şen sahne amiri ve dekor realizasyon, Mehmet Demir ise sahne görevlisi olarak görev alıyor.

Oyunun özellikle 5-12 yaş arası çocuklara yönelik olduğu belirtilirken, detaylı bilgi ve rezervasyon için 2278782 numaralı telefonun aranabileceği kaydedildi.

(DOĞ/GUR) FOTOĞRAFLI

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