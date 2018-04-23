“Soytarılar Okulu” 14. Küçük Hanımlar Küçük Beyler Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali’ne katılıyor

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun Limasol Sosyal Sorumluluk Co. Ltd. katkılarıyla sahnelenen “Soytarılar Okulu” çocuk oyunu, Ankara’da 14. Küçük Hanımlar Küçük Beyler Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali’ne katılıyor.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, Friedrich Karl Waechter’in yazdığı, Hatice Tezcan’ın yönettiği oyunda, Aytunç Şabanlı, Cem Aykut, Melek Erdil, Melis Beşe, Umut Ersoy ve Asu Demircioğlu rol alıyor.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde on dört yıldır düzenlenen Festival her yıl olduğu gibi bu yıl da 25-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek.

Türkiye’den 10, yurtdışından 11 oyunun sahneleneceği Festival’de, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu da “Soytarılar Okulu” çocuk oyunuyla yer alacak. Dört temsil gerçekleştirecek olan Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Ankara’daki çocuklarla buluşacak olmanın büyük heyecanını yaşıyor.