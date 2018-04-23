Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
110932
ALTIN
174.486
DOLAR
4.0605
STERLİN
5.7131
EURO
4.9845
LTB, 175 iş yeri denetledi
LTB, 175 İŞ YERİ DENETLEDİ
Yiğitler’de yangın
YİĞİTLER'DE YANGIN
Cankurtaran bulundurmadan plaj işletmek
CANKURTARAN BULUNDURMADAN PLAJ İŞLETMEK
Telefon hırsızı yakalandı
TELEFON HIRSIZI YAKALANDI
banner256
Flaş Haber
Burnunu kırdı
Kapat

“Soytarılar Okulu” 14. Küçük Hanımlar Küçük Beyler Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali’ne katılıyor

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun Limasol Sosyal Sorumluluk Co. Ltd. katkılarıyla sahnelenen “Soytarılar Okulu” çocuk oyunu, Ankara’da 14. Küçük Hanımlar Küçük Beyler Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali’ne katılıyor.

“Soytarılar Okulu” 14. Küçük Hanımlar Küçük Beyler Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali’ne katılıyor

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun Limasol Sosyal Sorumluluk Co. Ltd. katkılarıyla sahnelenen “Soytarılar Okulu” çocuk oyunu, Ankara’da 14. Küçük Hanımlar Küçük Beyler Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali’ne katılıyor.

23 Nisan 2018 Pazartesi 11:52
“Soytarılar Okulu” 14. Küçük Hanımlar Küçük Beyler Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali’ne katılıyor

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun Limasol Sosyal Sorumluluk Co. Ltd. katkılarıyla sahnelenen “Soytarılar Okulu” çocuk oyunu, Ankara’da 14. Küçük Hanımlar Küçük Beyler Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali’ne katılıyor.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, Friedrich Karl Waechter’in yazdığı, Hatice Tezcan’ın yönettiği oyunda, Aytunç Şabanlı, Cem Aykut, Melek Erdil, Melis Beşe,  Umut Ersoy ve Asu Demircioğlu rol alıyor.

banner223
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde on dört yıldır düzenlenen Festival her yıl olduğu gibi bu yıl da 25-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek.

Türkiye’den 10, yurtdışından 11 oyunun sahneleneceği Festival’de, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu da “Soytarılar Okulu” çocuk oyunuyla yer alacak. Dört temsil gerçekleştirecek olan Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Ankara’daki çocuklarla buluşacak olmanın büyük heyecanını yaşıyor.

Son Güncelleme: 23.04.2018 15:46
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Milli İradeye Saygı Platformu Ve Kktc Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı’nı Mesajla Kutladı
Milli İradeye Saygı Platformu Ve Kktc Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı’nı Mesajla Kutladı
İskele’de 23 Nisan Coşkusu
İskele’de 23 Nisan Coşkusu
Hava Durumu..
Hava Durumu..
Gözay: “Önce sorunlar çözülsün sonra yeni ‘T’ iznine ihtiyaç var mı yok mu diye görüşülür”
Gözay: “Önce sorunlar çözülsün sonra yeni ‘T’ iznine ihtiyaç var mı yok mu diye görüşülür”
23 Nisan Güzelyurt’ta coşkuyla kutlandı
23 Nisan Güzelyurt’ta coşkuyla kutlandı
Akpınar, Lefkoşalıları surlar içine sahip çıkmaya çağırdı
Akpınar, Lefkoşalıları surlar içine sahip çıkmaya çağırdı
Ataoğlu, geleceğin çocuklarının, gözleri gibi parlak ve ışıltılı olmasını diledi
Ataoğlu, geleceğin çocuklarının, gözleri gibi parlak ve ışıltılı olmasını diledi
Meclis yarın toplanacak
Meclis yarın toplanacak
Bini aşkın çocuk bugün başkent sokaklarındaydı
Bini aşkın çocuk bugün başkent sokaklarındaydı
MDP, Ulu Önderin çocuklara armağanı Ulusal Egemenlik Bayramını coşku ile kutladıklarını belirtti
MDP, Ulu Önderin çocuklara armağanı Ulusal Egemenlik Bayramını coşku ile kutladıklarını belirtti

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim