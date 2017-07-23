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Soyguna 2 Tutuklama

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23 Temmuz 2017 Pazar 11:50

Soyguna 2 Tutuklama

Soyguna 2 Tutuklama
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Soyguna 2 Tutuklama

Gazimağusa'da, Güneşoğlu Petrol isimli işyerinden para kasasıyla içindeki para ve çeklerin çalınması olayıyla ilgili iki kişinin tutuklanarak mahkemeye çıkarıldığı bildirildi.

Polis daha önce, 21-22 Temmuz tarihleri arasında, Güneşoğlu Petrol’ün ofis bölümünde bulunan para kasası ve içerisinde bulunan yaklaşık toplam 500 bin TL tutarında döviz ve TL'den oluşan nakit parayla, yaklaşık 500 bin TL karşılığı muhtelif bankalara ait çeşitli meblağlardaki müşteri çeklerinin çalındığını açıklamıştı.

Polis açıklamasında, olayla ilgili yürütülen ileri soruşturmada, meselede şüpheli olarak görülen M.Ç. (E-37) ve S.Ç’nin (E-41) tutuklandığını ve bugün Gazimağusa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarılarak aleyhlerinde üçer gün tutukluluk emri alındığı kaydedildi.









 
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