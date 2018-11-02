Sosyal Sigortalıların İlaç Ve Kan Çubuğu Ödemeleri Artık Banka Hesaplarına Yatırılıyor

Lefkoşa, 2 Kasım 18 (.): Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Sigortalar Dairesi’nin yeni uygulaması çerçevesinde, Sosyal Sigortalar Dairesi’nden aylık ve gelir alanlar ile aktif sigortalıların ilaç ve kan çubuğu ödemelerinin dünden itibaren sigortalıların banka hesaplarına yatırılmaya başladığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yeni uygulama ile, sigortalılar artık, Sosyal Sigortalar Dairesi’ne gitmeden ve sıra beklemeden ödeneklerini alabilecekleri belirtilerek, “ödenekler ile ilgili takipler Sosyal Sigortalar Dairesi’nin resmi web sayfası https://ssd.gov.ct.tr üzerinden yapılabilecek” denildi

(YIL/HA)