Sosyal Sigortalar Dairesi Lefkoşa Bölge Amirliği Binasında Cuma Günü Tadilat Yapılacak





TADİLAT NEDENİYLE VEZNELER KAPALI OLACAK, TAHSİLAT VE ÖDEMEYLE İLGİLİ HİZMETLER VERİLEMEYECEKLefkoşa, 22 Ekim 18 (.): Sosyal Sigortalar Dairesi Lefkoşa Bölge Amirliği binasında 26 Ekim Cuma günü yapılacak tadilat nedeniyle veznelerin kapalı olacağı ve amirlikten tahsilat ve ödemeyle ilgili hizmetler verilemeyeceği duyuruldu.Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, tahsilat ve ödeme dışındaki tüm hizmetlerin Lefkoşa Bölge Amirliği binasındaki asma katında verileceği belirtilerek, 26 Ekim Cuma günü vezne hizmetleri için işlem yapmak isteyen sigortalıların Sosyal Sigortalar Dairesi’ne bağlı Girne, Mağusa, Güzelyurt, İskele ve Lefke Amirliklerine başvurmaları istendi.(TUĞ/HA)