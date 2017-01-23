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23 Ocak 2017 Pazartesi 10:29

Sosyal Sigortalar Dairesi Girne Şubesi’ndeki Grev Devam Ediyor

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası(KTAMS), personel yetersizliği gerekçesiyle Sosyal Sigortalar Dairesi Girne Şubesi’nde başlattığı grev çerçevesinde bugün Lefkoşa’da Başbakanlık önünde eylem yaptı.

Sosyal Sigortalar Dairesi Girne Şubesi'ndeki Grev Devam Ediyor
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KTAMS, BAŞBAKANLIK ÖNÜNDE EYLEM GERÇEKLEŞTİRDİ

KTAMS: “TALEBİMİZ OLAN ÜÇ PERSONEL GELMEDİĞİ TAKDİRDE YARIN GREVE DEVAM EDECEĞİZ”

Lefkoşa, 23 Ocak 17 (.): Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası(KTAMS), personel yetersizliği gerekçesiyle Sosyal Sigortalar Dairesi Girne Şubesi’nde başlattığı grev çerçevesinde bugün Lefkoşa’da Başbakanlık önünde eylem yaptı.

Sendika, ihtiyaç duyulan 3 personel görevlendirilmemesi halinde Cuma günü yapılan ve bugün de devam eden grevin yarın da süreceğini açıkladı.

KTAMS Genel Başkanı Ahmet Kaptan, Başbakanlık önündeki eylem sırasında yaptığı açıklamada, bugün yaşanan sorunların baş müsebbibinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olduğunu savundu.

Sosyal Sigortalar Dairesi Girne Şubesi’nde 20 Ocak’ta tam gün grev yapıldığını anımsatan Kaptan, sıkıntılar giderilmediği sürece eylemlerin devam edeceğini belirtti. Kaptan, “Talebimiz olan üç personel gelmediği takdirde yarın greve devam edeceğiz” dedi.

“MÜNHALLE İLGİLİ YETKİ YAZISI 15 GÜNDÜR BAKANIN ÖNÜNDE”

Grevin, maaş artışı ya da yeni bir hak talebiyle değil, daha iyi hizmet verebilmek adına olduğuna işaret eden Kaptan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner’in masasında on beş günden beridir altı münhal için yetki yazısı bulunduğunu ancak bu yazının istihdamların yapılabilmesi için Başbakanlığa gönderilmediğini iddia etti.

Kaptan, yazının Başbakanlığa gönderilmemesiyle ilgili olarak “Bakan sorunların çıkmasını istiyor. Sosyal Sigortalar zaten zordadır daha da zora girmesini istiyor” iddiasında bulundu.

Ahmet Kaptan, 19 Ocak’ta bakan ile sendika yetkililerinin gerçekleştirdiği görüşmeyi de hatırlatarak, bakanın kendisine yönelik kabul edilebilir olmayan davranışta bulunduğunu savundu.

(ID/FEZ) FOTOĞRAFLI

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