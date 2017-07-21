Sosyal Hizmetler Dairesi’nden Yardım Alan Ailelerle, İhtiyaçlı Ailelerin Çocukları Ücretsiz Sünnet Ettirilecek

Lefkoşa, 21 Temmuz 17 : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı işbirliğinde, Sosyal Hizmetler Dairesi’nden yardım alan ailelerle, ihtiyaçlı ailelerin çocukları ücretsiz sünnet ettirilecek.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, sünnetler 26 Temmuz – 21 Ağustos tarihleri arasında olacak.
Başvurular, ikamet bölgelerindeki Sosyal Hizmetler Dairesi şubelerine veya bürolarına yapılabilecek. Detaylı bilgi 22 73 743 numaralı telefondan, Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürlüğü’nden alınabilecek.
İlçelere göre sünnet tarihleri şöyle:
“Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi 26- 27 Temmuz; Girne Dr. Akçiçek Hastanesi 11 Ağustos; Cengiz Topel Hastanesi 14- 21 Ağustos; Gazimağusa Devlet Hastanesi 26 Temmuz -21 Ağustos.”
(RÇ/HÖ)