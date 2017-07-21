Sosyal Hizmetler Dairesi’nden Yardım Alan Ailelerle, İhtiyaçlı Ailelerin Çocukları Ücretsiz Sünnet Ettirilecek

İlçelere göre sünnet tarihleri şöyle:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, sünnetler 26 Temmuz – 21 Ağustos tarihleri arasında olacak.

Lefkoşa, 21 Temmuz 17 : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı işbirliğinde, Sosyal Hizmetler Dairesi’nden yardım alan ailelerle, ihtiyaçlı ailelerin çocukları ücretsiz sünnet ettirilecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı işbirliğinde, Sosyal Hizmetler Dairesi’nden yardım alan ailelerle, ihtiyaçlı ailelerin çocukları ücretsiz sünnet ettirilecek.