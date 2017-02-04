Lefkoşa, 4 Şubat 17 : Sosyal Hizmetler Dairesi Gazimağusa şubesi organizasyonuyla fidan dikildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Salamis Ormanı’nda gerçekleştirilen fidan dikimine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ersan Saner, Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Aydan Başkurt ve Sosyal Hizmetler Dairesi Gazimağusa şubesi çalışanları katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ersan Saner, yaptığı konuşmada, Sosyal Hizmetler Dairesi çalışanlarının, yoğun çalışmaları arasında vakit ayırıp böylesine anlamlı bir projeyi gerçekleştirmesinin önemli olduğunu kaydetti.

Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Aydan Başkurt da ormanların gelecek nesillere bırakmak için en büyük miras olduğunu ve ayrıca böylesi bir sosyal sorumluluk projesinin diğer kurumlara örnek teşkil edeceğini ifade etti.

(ÖZ/HA)