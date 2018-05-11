Sosyal ve Ekonomik Konsey “2018-2020 Orta Vadeli Program Taslağı”nı Görüşmek İçin Toplandı!

Devlet Planlama Örgütü (DPÖ) Müsteşarlığı tarafından hazırlanan ve KKTC’nin ekonomik ve sosyal konularındaki üç yıllık hedef, ilke ve politikalarını kapsayan “2018-2020 Orta Vadeli Program Taslağı”nın görüşüleceği 29.Sosyal ve Ekonomik Konsey toplantısı başladı.

Lefkoşa’da Açık Öğretim Fakültesi Konferans Salonu’nda yer alan toplantıda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından sırasıyla DPÖ Müsteşarı ve Sosyal ve Ekonomik Konsey Başkanı Ödül Muhtaroğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Başbakan Tufan Erhürman, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay konuşacak.

Verilecek aranın ardından DPÖ Müsteşarı ve Konsey Başkanı Muhtaroğlu, 2018-2020 Orta Vadeli Program’la ilgili sunum yapacak. Ardından konseydeki kuruluş temsilcileri bildirilerini sunacak.

Toplantının saat 17.00’de tamamlanması öngörülüyor.

“2018-2020 Orta Vadeli Program Taslağı”, refah seviyesinin artırılması doğrultusunda sürdürülebilir ve rekabet edebilir bir ekonomik yapının istikrarlı büyümesini sağlamak, istihdamı artırmak, mali disiplini sürdürülebilir kılmak ve bütçe dengesi sağlamak, yurt içi tasarrufları artırmak ve makroekonomik istikrarı güçlendirmek amacıyla hazırlandı.

