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20 Kasım 2017 Pazartesi 14:01

SOSYAL SİGORTALAR DAİRESİ'nden AÇIKLAMA

SOSYAL SİGORTALAR DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ GECİKMİŞ PRİM BORÇLARININ ÖDEME SÜRESİNİN UZATILDIĞINI AÇIKLADI

SOSYAL SİGORTALAR DAİRESİ'nden AÇIKLAMA
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Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürlüğü, “Gecikmiş Prim Borçları ve Gecikme Zamlarının Ödeme Planı ile İlgili Kurallar” çerçevesinde yapılacak ödemelerin süresinin 1 Aralık tarihine kadar uzatıldığını duyurdu.

Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “16/1976 sayılı Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası’nın dördüncü maddesi altında sigortalı olup 1 Ocak 2000-31 Aralık 2016 tarihleri arasında biriken prim ve gecikme zammı borçları ile 73/2007 sayılı Sosyal Güvenlik Yasası’nın beşinci maddesi altında sigortalı olup 1 Ocak 2008-31 Atalık 2016 tarihleri arasında biriken prim borçlarını 30/2017 sayılı Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik) Yasası ve 28/2017 sayılı Sosyal Güvenlik (Değişiklik) Yasası altında düzenlenen ‘Gecikmiş Prim Borçları ve Gecikme Zamlarının Ödeme Planı ile İlgili Kurallar’ çerçevesinde ödemek için daireye yasal süresi içerisinde başvurmuş olan işveren ve bağımsız çalışanların ödeme süresi 30 Kasım tarihinin resmi tatil olması nedeniyle 1 Aralık tarihine uzatıldı” ifadeleri kullanıldı.  
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