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Sosyal Sigortalar'da Alt Ve Üst Sınırlar Yeniden Belirlendi

SİGORTALILARDAN ALINACAK PRİM VE VERİLECEK ÖDENEKLERİN HESABINA ESAS TUTULACAK ALT VE ÜST SINIRLAR DEĞİŞTİ

Sosyal Sigortalar'da Alt Ve Üst Sınırlar Yeniden Belirlendi

SİGORTALILARDAN ALINACAK PRİM VE VERİLECEK ÖDENEKLERİN HESABINA ESAS TUTULACAK ALT VE ÜST SINIRLAR DEĞİŞTİ

18 Eylül 2018 Salı 12:33
Sosyal Sigortalar'da Alt Ve Üst Sınırlar Yeniden Belirlendi

SİGORTALILARDAN ALINACAK PRİM VE VERİLECEK ÖDENEKLERİN HESABINA ESAS TUTULACAK ALT VE ÜST SINIRLAR DEĞİŞTİ


 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürlüğü, sigortalılardan alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulacak alt ve üst sınırların yeniden belirlendiğini duyurdu. 


Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklama şöyle: 


“Değiştirilmiş şekli ile 16/1976 Sayılı Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası kapsamında çalışmakta olan sigortalılardan alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulacak alt ve üst sınırlar Bakanlar Kurulu'nun TE(K-I) 1034-2018 sayı ve 12/09/2018 tarihli kararı ile 01/09/2018 tarihinden geçerli olmak üzere; 
(a)ALT SINIRI`nın Günlük 87.34 TL ve
Aylık 2,620.- TL
(b)ÜST SINIRI`nın Günlük 611.34 TL ve
Aylık 18.340.- TL
olarak yeniden belirlenmiştir. 
Bu duyuru tüm işveren ve iş sahiplerine ve kendi nam ve hesabına bağımsız çalışan sigortalılara gerekli tebligat yazılı olarak yapılmış sayılacaktır.”


Açıklamada, daha fazla bilginin Sosyal Sigortalar Dairesi Bölge Amirliklerinden edinilebileceği belirtildi. 
 

Son Güncelleme: 18.09.2018 15:47
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