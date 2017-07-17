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17 Temmuz 2017 Pazartesi 08:01

Sosyal projelere kitapla katkı

Sosyal projelere kitapla katkı
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 Sosyal projelere kitapla  katkı 

Nisan ayı sonlarında okurla buluşturulan, sponsorluğunu ve yayıncılığını Taşkın Ailesi’nin yaptığı “Efsane Sendikacı Necati Taşkın” adlı biyografik kitabın satışından elde edilen tüm gelir, Taşkın Ailesi tarafından Ortepedik Özürlüler Derneği ile Kanser Hastalarına Yardım Derneği'ne bağışlandı. Ortopedik Özürlüler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı  Günay Kibrit, Taşkın Ailesi ile kitabın yazarı Ahmet Tolgay’a   teşekkür belgesi verdi. 

Gazeteci- araştırmacı yazar Ahmet Tolgay,  EVSU yayını "Naftalin Kokulu Kıbrıs", İktisat Bankası Yayını "Dere Tepe Kıbrıs" ve Boğaz Endüstri ve Madencilik Şirketi Ltd. (BEM) yayını "Kıbrıs'ın Orta Yeri Sinema" adlı kitaplarının gelirini de sosyal sorumluluk projelerine bağışlamıştı. “Dere Tepe Kıbrıs” gibi, şimdi mevcudu kalmamış olan “Naftalin Kokulu Kıbrıs”ın altıncı baskısı Kanser Hastalarına Yardım Derneği tarafından yapılarak dernek yararına satışa sunulmuştu.  Ahmet Tolgay Günay Kibrit’in elinden teşekkür belgesini alırken yaptığı konuşmada, toplumsal belleğe zenginlik katan edebi üretim yanında, sosyal sorumluluk projelerine de katkıda bulunan yeni kitaplarının hazırlığında olduğunu belirterek, Başkan Kibrit’e verdiği teşvikten ve sinerjiden dolayı teşekkür etti... Söz konusu kitapların tümünün kapak tasarımı YDÜ İletişim Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Gökçe Keçeci tarafından maddi karşılık beklenmeden yapıldı. Taşkın Ailesi  tarafından plaketle ödüllendirilen Gökçe Keçeci, bu projelere dahil edilmekten dolayı duyduğu mutluluğu belirtti ve Ahmet Tolgay’la işbirliğinin süreceğini belirtti. 

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Sosyal Projelere Kitapla Katkı
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Sosyal Projelere Kitapla Katkı...
Nisan ayı sonlarında okurla buluşturulan, sponsorluğunu ve yayıncılığını Taşkın Ailesi’nin yaptığı...

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