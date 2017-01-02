Sosyal medyada Türkiye üzerine provokasyon

1- Ahmet Şık(Türkiye’de tutuklanan gazeteci) uyarmıştı; hapsedildi. Diyanet , yatıştıracak yerde yılbaşını hedef gösterdi. ”Efeler” Noel Babanın kafasına silah dayadı. İşte sonuç .(Can Dündar Tvitter hesabından ) Tırnak içerisinde Efeler diye ifade ettiği kelimenin manası PKK’yı doğuda silip süpüren, kökünü kazıyan Özel harekatçılarımızdır. Efeler taburu diye biline Özel harekatçılarımızı kastederek manipülasyon yapmaktadır.

2- İşletmecisi ve çalışanları Alevi olduğu için, Noel Baba kılığında ki Sunni Müslümanlar, İstanbul’da silahla insanları taradı.(Uzun zamandan beridir Türkiye’de Alevi-Sunni kavgası hortlatılmaya çalışılmaktadır. Bu doğrultuda atılan birçok tvitterdan bir tanesini yazdım ki gerçekler ortaya çıksın)

3- İŞİD’e karşı en etkili güç olan YPG ve SDG(Suriye Demokratik Güçler )’y saldırmaya devam edecekler mi acaba?(İŞİD’e karşı bölgede tek başına savaşan ve YPG’nin de namusunu koruyan en etkili güç Anavatan Türkiye’nin kahraman askeridir. Daha sonradan da Rusya da müdahil olmuştur. Burada da Türkiye’nin gücünün zayıflatılması söz konusu ve CIA’nın sözde sözcüleri bu konuda destek verdikleri terör guruplarının gücünün halen devam ettiği izlenimi de ortaya çıkarılmaktadır. Çünkü ABD’nin bölgesel terör gruplarına her türlü verdiği destek belgelerle kanıtlanmıştır.

4- Erdoğan hükümeti 80 bin camide yeni yıl kutlamalarına karşı olduğunu söyletti. Bu da Reina katliamını tetikledi.(Türkiye’nin gücünün hatta her geçen gün artan gücünün farkında olanların duyduğu rahatsızlık ve yaşadıkları korku nedeniyle Türkiye’ye ve Sayın Erdoğan’a her türlü saldırıyı bir görev bilmektedir)

Yukarıda ki bazı tvitleri paylaştım. Bu tarz terör yanlısı sözlerin hepsini paylaşacak değilim ama on yıllardan beridir Türkiye Cumhuriyeti üzerinde her türlü entrikalar oynanmış ve halede oynanmaya devam edildiği maalesef son yaşananlarla görülmüştür. Yalnız bir gerçeği dile getirmek gerekir ki, son yılarda sosyal medyada hissedilen terör söylemleri, paylaşımları gün geçtikçe artmaktadır. Manipülasyon yaparak hedef şaşırtmak, terör yapanların hak, hukuk çerçevesinde sözde mağduriyetlerini gidermek adına bazı satılmış kalemşörler ve sahte hesapçılar, Türk milletinin birlik ve beraberliği bozmaya yemin etmişlerdir. Terör saldırı olduktan kısa bir süre sonra imla, akıcı cümle, büyük-küçük ünlü uyumu da dahil olmak üzere muntazam bir Türkçe ile, sabaha karşı bu insanların bu yazdıkları çok dikkat çekicidir. Ben alkol almam. Alkol almadığım halde gecenin bir yarısı bırak yazı yazmayı, ayakta bile duramam. Dolayısı ile gece yarısı ya da sabah karşı 02-03-04 saatlerinde alkol alan bu tipler nasıl olurda belli kalıptan çıkmış, sanki bu tip yazıların önceden hazırlanmış izlenimi ile terör saldırısını bu şeklide yorumluyorlar anlaşılır gibi değil. Bu FETÖ’ nün kapatılan kanalında Rus Büyükelçinin öldürülmesi ve Noel Baba kılığında silahlı bir adamın katliam yapması kamuoyunda ekranlara geldi. Yıllar önce planlanmış bu terör olaylarını planlayan, destekleyen ve sosyal medyada da kamuoyu oluşturan 5. Kol faaliyetçilerinin (vatan haini, vatanını, milletini satan insanların yaptıklarına, 5. Kol faaliyetleri denir) yaptıkları katliamları kınarken bir daha olmaması dileğiyle Anavatan Türkiye’nin başı sağolsun…