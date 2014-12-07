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Sosyal Medyada Büyük Rezalet

Dün gece sosyal medyada servis edilen bir video kaydı büyük ses getirdi.

Sosyal Medyada Büyük Rezalet

Dün gece sosyal medyada servis edilen bir video kaydı büyük ses getirdi.

07 Aralık 2014 Pazar 15:59
Sosyal Medyada Büyük Rezalet
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Sosyal Medyada Büyük Rezalet


Dün gece sosyal medyada servis edilen bir video kaydı büyük ses getirdi.

Videoda 14 yaşındaki E.H. ile aynı yaşlardaki M.K'nin birlikte olurken çekilen görüntüleri vardı.

Kaydın hızla yayılmasıyla birlikte, kadına yönelik şiddette girdiğimiz son viraj da ortaya serildi.

Twitter üzerinden E.H'ye linç başladı, ismi ifşa edildi, malum görüntü kullanıcıların sayfalarını süsledi.

Bu yapılanın 14 yaşındaki bir çocuğu cinayete veyahut intihara sürükleyebileceği zerre önemsenmedi.



E.H'nin yazılan yorumlara karşılık attığı "1 haftalık eğlenceniz için bir insanın hayatını bitiriyorsunuz sizin bu yaptığınız benim yaptığımdan daha berbat" tweeti de kusulan nefrete engel olamadı.



Bu tweetin altına, "E.H'ye acımıyorum da ailesine üzülüyorum kızın nasıl bir utançtır ya", "Lan bu E.H. ölmedi mi hala", "Sen 3 dakikalik zevk icin kendi hayatini bitirdin" şeklinde cevaplar yazılıp çizildi.

Çünkü kimsenin tahammülü yoktu böyle bir hataya. Çünkü en doğrusunu biz biliyorduk ve E.H'yi tabii ki rencide edecek, kınayacak, mahalle baskısına kurban edecektik. M.K ne mi olacaktı? O, bir köşede sonuna bol smiley koyduğu paylaşımlarıyla bu 'geyiği' arkadaşları arasında sürdürecekti. İşin garibi, onlara E.H'nin hemcinsleri de dahil olacak, 14 yaşındaki kız çocuğu yerden yere vurulacaktı.

Bu linç kültürü artık mahallelerimizi, şehirlerimizi, içimizi gasp etti. Artık bize 14 yaşındaki bir çocuk, uğradığı baskı sonucu kendisine zarar verirse, arkasından "iyi oldu, hak etmişti" demek kaldı.

Halbuki TCK bu konuda gayet açık. Çocukların cinsel istismarı, reşit olmayanla cinsel ilişki, özel hayatın gizliliğinin ihlali gibi maddelere bakacak olursak M.K'nin bu görüntüyü servis ederek büyük bir suç işlediği ve anayasaya göre ceza alması gerektiği ortaya çıkıyor.

Bu görüntülerin sosyal medyada daha fazla yayılmasını engellemek için https://www.ihbarweb.org.tr/ adresine şikayette bulunabilirsiniz. 
Son Güncelleme: 07.12.2014 16:02
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