Sosyal medya bu fotoğrafları konuşuyor! Travers, paylaşımlarıyla Dan’ın tahtına oturdu!

Avustralyalı milyarder Beynon yaşadığı lüks hayata dair detayların yanında onlarca güzel kadınla birlikte görüldüğü fotoğrafları paylaşmaktan da geri durmuyor. Şeker Adam lakaplı Travers Beynon, hemen her gün dört kadınla birlikte olduğunu iddia ederken, karısı Taesha’nın bu durumdan rahatsızlık duymadığını da laf arasında söylemeden edemiyor.

Beynon, karısının evliliğini diğer kadınlarla paylaşmaya bayıldığını söylerken, her hafta sonu evine 30 kadar kadın geldiğini ve parti yaptıklarını söyledi.

Yaşadığı yerdeki bir dergiye verdiği röportajda Şeker Dükkanı Malikanesi adını verdiği evinde düzenlediği ‘sıradan’ bir partide 360.000 dolar harcadığını açıklayan Beynon, instagram sayfasından paylaştığı fotoğraflarla Bilzerian’ın en büyük rakibi…