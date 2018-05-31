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“Sosyal konut projelerinin arkasındayız”

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, “Sosyal Konut Projesi” ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bilimsel araştırmalar doğrultusunda yapılacak projenin arkasındayız ancak konuyu siyasi rant uğruna ülke ekonomisini hiçe sayarak kullanmayı düşünenler de karşısında birliğimizi bulacaktır” ifadelerini kullandı.

“Sosyal konut projelerinin arkasındayız”

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, “Sosyal Konut Projesi” ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bilimsel araştırmalar doğrultusunda yapılacak projenin arkasındayız ancak konuyu siyasi rant uğruna ülke ekonomisini hiçe sayarak kullanmayı düşünenler de karşısında birliğimizi bulacaktır” ifadelerini kullandı.

31 Mayıs 2018 Perşembe 16:05
“Sosyal konut projelerinin arkasındayız”

KIBRIS TÜRK İNŞAAT MÜTEAHHİTLERİ BİRLİĞİ BAŞKANI GÜRCAFER,SOSYAL KONUT PROJESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI
 

“BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR DOĞRULTUSUNDA YAPILACAK PROJENİN ARKASINDAYIZ”
 

“PROJEYİ SİYASİ RANT UĞRUNA KULLANMAYI DÜŞÜNENLER KARŞISINDA BİZİ BULACAK”

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, “Sosyal Konut Projesi” ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bilimsel araştırmalar doğrultusunda yapılacak projenin arkasındayız ancak konuyu siyasi rant uğruna ülke ekonomisini hiçe sayarak kullanmayı düşünenler de karşısında birliğimizi bulacaktır” ifadelerini kullandı.

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Yazılı açıklama yapan Gürcafer, sosyal konut projelerinin geçmişte siyasi rant amaçlı suistimaledildiğini kaydetti.
Gürcafer, “Yıllarca devam etmiş olan siyasi rüşvet ve siyasi rant ilişkisinin ülkemizi getirdiği hal ortadadır. Bugün yaşanan sıkıntıların birçoğunun nedeninin geleceği düşünmeden atılmış popülist adımlar olduğu ve bu yapının sürdürülemez olduğu açıkça görülmektedir. Bu nedenle geleceğimizi kurtarmak adına atacağımız adımları iki defa düşünmek durumundayız” dedi.
Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nin yeni bir sosyal konut projesinin hayat bulmasını desteklediğini belirten Gürcafer, bunun siyasi rantlara fırsat yaratmadan doğru şekilde yapılması için bilimsel çalışmalar yaptıklarını, dünya örneklerini incelediklerini, hem ülke ekonomisinin gidişatını hem de dar gelirli insanların konut ihtiyacını göz önünde bulundurduklarını kaydetti.
Gürcafer açıklamasında şunları kaydetti:
“Son günlerde sosyal konut yapımına yönelik bazı söylemler kulağımıza gelmektedir. Bu nedenle, sosyal konut projesini bilimsel araştırmalar doğrultusunda yapacak olan belediyelerin veya devletin arkasında olduğumuzu ve bu çerçevede hazırlanacak bir projeye elimizden gelen katkıyı koymaya hazır olduğumuzu yinelemek isteriz. Ancak bu konuyu siyasi rant uğruna, ülke ekonomisini hiçe sayarak kullanmayı düşünenler de karşısında birliğimizi bulacaktır. Çünkü bu ülke daha fazla popülizm kaldırmaz.”
 

Son Güncelleme: 31.05.2018 19:15
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