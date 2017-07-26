Sosyal Hizmetler Dairesi’nden Yardım Alan İhtiyaçlı Ailelerin Çocukları Ücretsiz Sünnet Ettirildi

Sosyal Hizmetler Dairesi’nden yardım alan ihtiyaçlı ailelerin çocuklarının ücretsiz sünnet ettirilmesine devam ediliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı işbirliğinde, Lefkoşa ilçesindeki 14 çocuk bugün Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde sünnet ettirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner de bugün Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne giderek, sünnet olan çocukları ve ailelerini ziyaret etti.

Bakanlık Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Bakan Saner’e ziyaretinde Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Aydan Başkurt ile Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı eşlik etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ersan Saner, sünnet olan çocuklara geçmiş olsun dileğinde bulunarak, çeşitli hediyeler dağıttı.

Saner bakanlıklarına bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi’nin her yıl geleneksel olarak dar gelirli ve ihtiyaçlı ailelerin çocuklarını ücretsiz sünnet ettirdiğini anımsatarak, Temmuz ve Ağustos ayları boyunca bu etkinliklerinin devam edeceğini kaydetti.

“14 çocuğumuz Lefkoşa Devlet Hastanesinde Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından sünnet ettirildi. Başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimliğine ve operasyonların başında olan Dr. İsmet Başar’a teşekkür ediyorum” diyen Saner, imkanlar ölçüsünde ihtiyaçlı ailelere yardım etmek ve destek olmak için bu tarz etkinliklere devam edileceğini kaydetti.

Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından gerçekleştirilecek ücretsiz sünnetler, 11 Ağustos’ta Girne Akçiçek Hastanesi’nde, 14-21 Ağustos’ta Cengiz Topel Hastanesi’nde, 26 Temmuz-21 Ağustos tarihleri arasında ise Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde de yapılacak.