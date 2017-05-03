FLAŞ HABER

Bir Garip “Kaza”!

Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

03 Mayıs 2017 Çarşamba 15:15

Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk İstisması Vakası İle İlgili Açıklama Yaptı

Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk İstisması Vakası İle İlgili Açıklama Yaptı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

“TİTİZLİKLE  TAKİP EDİLİYOR”

 Sosyal Hizmetler Dairesi,  son günlerde  kamuoyunun gündemine gelen  çocuk istismarı ile ilgili vakanın,  Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından titizlikle  takip edildiğini  ve  Daire’nin  kontrolü altında olduğunu bildirdi.

Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Aydan Başkurt yaptığı yazılı açıklamada,  konuyla ilgili Sosyal Hizmetler Dairesi’nin bugüne kadar bir açıklama  yapmamasının, basında yer aldığı  gibi konuya duyarsızlığından değil,  sosyal hizmetler mesleğinin etik  kuralları gereği,  yasalarla korunan çocukların  haklarına ve mahremiyetine gösterdiği hassasiyetten kaynaklandığını ifade etti.

Başkurt,  Sosyal Hizmetler Dairesi ile ilgili  yazılı ve sosyal medyada yanlış bilgilendirme yapıldığını kaydederek, Sosyal Hizmetler Dairesi’nin, mevcut alt yapısı ve personeli ile;  sosyal sorunları önlemek ve  oluşan birçok soruna çözüm üretmek için, ilgili mevzuatlar  çerçevesinde  7/24 özveriyle hizmet  verdiğini, gelen tüm ihbarlara anında hassasiyetle yaklaşılıp müdahale edildiğini belirtti..

Çalışmalarını  gizlilik ve özel hayatın korunması  ilkesine bağlı hareket ederek sürdürdüklerini ifade eden Başkurt, vakalardan elde edilen bilginin  sosyal hizmet uzmanlarınca  sorumlu bir şekilde değerlendirildiğini vurguladı.

Başkurt, “Söz konusu haberlere konu olan bir çocuktur  ve  yaşadığı mağduriyet ile  ilgili Milli Eğitim Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işbirliği içinde, konuya  hassasiyet göstererek çalışmalarını sürdürmektedir” dedi.

Başkurt, yasalar kapsamında korunan çocuklarla ilgili haber yapılırken,  çocuk odaklı  habercilik yapılması, gereksiz bilgilerin habere girmemesi; mağdurun  kimliğinin ve bilgilerinin  gizli tutularak özel hayatın korunması ilkesine saygı duyulması  konusunda   tüm basın kuruluşlarımıza ve sosyal medya kullanıcılarına önemli görev düştüğünü vurguladı.

Başkurt, Sosyal Hizmetler Dairesi’nin görev kapsamına giren  çocukları konu olan  söz konusu haber ve benzer haberlere, sosyal hizmet mesleği  meslek  etik kuralları gereği Daire tarafından  hiç bir şekilde  yanıt verilmeyeceğini kaydetti.

banner206
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“medya Ve Yeni Medya Ekseninde Kktc’de Basın Hak Ve Özgürlükleri” Paneli Ydü’de Yapıldı (son) “medya Ve Yeni Medya Ekseninde Kktc’de Basın...
Norveç'te Tarladan 3 Bin Yıllık Kalıntılar Çıktı Norveç'te Tarladan 3 Bin Yıllık Kalıntılar Çıktı
Tüketici Örgütleri Konfederasyonu Et Fiyatları İle İlgili Tarafları Toplantıya Davet Etti Tüketici Örgütleri Konfederasyonu Et Fiyatları...
Korkunç Kaza... Bir Kişi Ağır Yaralı Korkunç Kaza... Bir Kişi Ağır Yaralı
“genç Sanatçılar Resim Yarışması” İçin Son Başvuru Tarihi 15 Mayıs... “genç Sanatçılar Resim Yarışması” İçin...
Tdp, Yavuz Çıkarma Plajı’nın Kiralanması Kararının İptalini İstedi Tdp, Yavuz Çıkarma Plajı’nın Kiralanması Kararının...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner226

banner200

banner184

“medya Ve Yeni Medya Ekseninde Kktc’de Basın...
Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü tarafından organize...

Haberi Oku