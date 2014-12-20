Sosyal Demokrat Parti’den Bütçe Eleştirisi

TUNALI: “TAMAMEN PARTİZANCA VE SEÇİME YÖNELİK HAZIRLANAN BU BÜTÇENİN HALKIMIZA REFAH DEĞİL SORUN GETİRECEĞİ AÇIKTIR”

Sosyal Demokrat Parti Başkanı Tözün Tunalı, 2015 yılı bütçesinin seçime ve parti üyelerine yönelik hazırlandığını, bu bütçenin ülkede hiçbir sorunu çözemeyeceğini, halkı fakirleştireceğini, ekonomiyi daha geriye götüreceğini savundu.

Yazılı bir açıklama yaparak 2015 bütçesini eleştiren Tunalı, 2015 bütçesinde gerekli kamusal kaynak sağlanamadığını da öne sürerek, “Tamamen partizanca ve seçime yönelik hazırlanan bu bütçenin halkımıza refah değil sorunlar getireceği açıktır” iddiasında bulundu.