Sosyal Demokrat Parti: “Bağımsız Vekiller Bütçeye Evet Derse Vebaline Katlanacaklar”

Sosyal Demokrat Parti,şu anda UBP-DP Hükümetine destek vererek bugüne kadarki icraatlarından sorumlu olan bağımsız milletvekillerin 2017 bütçesine evet demesi halinde sorumlu olacaklarını ve vebaline katlanacaklarını ileri sürdü.

Sosyal Demokrat Parti, şu anda UBP-DP Hükümetine destek vererek bugüne kadarki icraatlarından sorumlu olan bağımsız milletvekillerin 2017 bütçesine evet demesi halinde sorumlu olacaklarını ve vebaline katlanacaklarını ileri sürdü.

SDP Başkanı Tözün Tunalı yaptığı açıklamada, ülkenin kaderiyle oynayacak bir durumda olan bağımsız vekillerin bugüne kadar tüm kararlarda onay vermeleri ve sorumlu durumda olmalarının tartışılmaya başlandığını savunarak, bağımsız vekillerin Mecliste alınan tüm kararlarda olumlu oy kullanarak sorumluluk altına girdiklerinin farkında olmadıklarını söyledi.

Hükümetin yaptığı icraatlar karşısında sürekli eleştirildiğini savunan Tunalı, “Ülkenin bir kaosa sürüklendiğini göremeyen bu bağımsız vekillerin UBP ile özdeşleştiğini tüm kamuoyu bilmektedir. İlk genel seçimlerde UBP’den adaylık vaadi alan bu kişilerin Hükümet oluşumunda, siyasi kadrolara kendi ailelerinden belli kişileri yerleştirdiklerini halkımız görmüştür” iddiasında bulundu.

Bağımsız vekillerin halkın çıkarlarını korumaktan ziyade kendilerinin nasıl gelecek dönem vekil olabilirim hesapları içinde olduklarının bilindiğini savunan Tunalı, KKTC’de şu anda sürdürülebilir politikalar uygulanmadığını belirtti.

Tunalı, alım gücünün düştüğü ve açlık sınırında olan vatandaşlar olduğunu ifade ederek, 2017 bütçesinin acemice hazırlanmış bir bütçe olduğunu söyledi.

Tunalı, “Bakan kendi bütçesinden memnun değildir. Bu Bütçe ile 2017 yılının sonuna gelinemeyecek. Hükümete olan güven de bitmiştir. Bu nedenle SDP olarak önerimiz Bağımsız vekillerin Halkın yanında durarak Bütçeye evet dememesini istiyoruz. Aksi halde UBP-DP kadar kendileri de suçlu olacaklardır” dedi.