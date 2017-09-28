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28 Eylül 2017 Perşembe 14:57

Sos İle Ktezo Arasında Eğitim Protokolü İmzalandı

SOS Çocuk Köyü Derneği ile Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) arasında eğitim protokolü imzalandı.

Sos İle Ktezo Arasında Eğitim Protokolü İmzalandı
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GENÇLERE MESLEKİ EĞİTİM VERİLECEK

Lefkoşa, 28 Eylül 17 (.): SOS Çocuk Köyü Derneği ile Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) arasında eğitim protokolü imzalandı.

Protokol kapsamında, gençlerin istihdam edilebilirliğini güçlendirecek çalışmaları hayata geçirmek amacıyla SOS Çocuk Köyü Derneği bünyesindeki Girne Gençlik Gelişim Merkezi’nde (GİGEM) gençlere mesleki eğitim verilecek.

SOS Çocuk Köyü Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, protokolle ilgili bilgi veren KTEZO  Başkanı Mahmut Kanber, GİGEM bünyesinde istihdam garantili iş başında eğitim modeliyle öncelikle 15-18 daha sonra da 18-26 yaş arasındaki gençlere meslek edindirileceğini belirtti.

Oda’nın yürüttüğü diğer eğitim faaliyetlerine de değinen Kanber, hayata geçirdikleri iki bin kişilik kampusun ekim ayı sonunda hizmete gireceğini ifade etti.

Mahmut Kanber, üçüncü dünya ülkelerinden daha fazla ucuz işgücü getirilmesinin Kıbrıs Türk toplumunda işsizliği artıracağını da dile getirerek, Oda olarak buna karşı olduklarını söyledi.

SOS Çocuk Köyü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Akter de, oluşturdukları programlara ilk etapta 60 gencin kayıt yaptırdığını, hedeflerinin Ocak 2018’e kadar 150 gence ulaşmak olduğunu anlattı.

Protokolün imza törenine katılan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de destek sözü vererek,  belediyenin bu yöndeki çalışmalara her zaman elinden geldiğince katkı koyacağını,  gençlerin de bu konuda teşvik edilmesi gerektiğini ifade etti.

Protokol kapsamında, GİGEM bünyesinde ilk etapta gençlere büro yönetimi, elektrik-elektronik teknolojileri, tesisat ve iklimlendirme teknolojisi, kat elemanı, servis elemanı, grafiker ve barista alanlarında eğitimler verilecek.

(YIL/ŞEB)

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