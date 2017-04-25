Sos Çocukköyü Yararına Konser

Lefkoşa, 25 Nisan 17 (.): “Duygudaki 3 Renk” isimli klasik müzik konserinden elde edilen 4 bin 790 TL’lik gelir, SOS Çocukköyü’ne bağışlandı.

Sos Çocukköyü’nden yapılan açıklamaya göre, Kültür Dairesi Müdürlüğü himayelerinde, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürlüğü desteğiyle SOS Çocukköyü tarafından organize edilen “Duygudaki 3 Renk” isimli klasik müzik konseri, Bellapais Manastırı’nda yapıldı.

Konser; Piyanosu ile Demet Alkan, kemanı ile Ayşe Karaoğlan ve sesiyle (soprano) Ayşe Güler Akın’ın önderliğinde gerçekleştirildi.

Gecenin sonunda SOS Çocukköyü Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Akter bir konuşma yaparak, Kültür Dairesi ile Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’ne, bu etkinliğin ortaya çıkmasında emeği geçen gönüllülere, tüm sponsor kişi ve kurumlara teşekkürlerini sundu.

SOS Çocukköyü yararına gerçekleştirilen konserin bilet satışından elde edilen 4 bin 790 TL, Demet Alkan ve Ayşe Güler Akın’ın derneğe yaptığı ziyarette takdim edildi.

(GÖZ/ÖK) FOTOĞRAFLI