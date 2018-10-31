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Sos Çocukköyü Yararına Gösteri Düzenleniyor

Lefkoşa, 31 Ekim 18 (.): SOS Çocukköyü’nde, Cuma günü, “Benimle Oynar Mısın?” adlı interaktif pandomim gösterisi sergilenecek. 

Sos Çocukköyü Yararına Gösteri Düzenleniyor

Lefkoşa, 31 Ekim 18 (.): SOS Çocukköyü’nde, Cuma günü, “Benimle Oynar Mısın?” adlı interaktif pandomim gösterisi sergilenecek. 

31 Ekim 2018 Çarşamba 09:39
Sos Çocukköyü Yararına Gösteri Düzenleniyor
Lefkoşa, 31 Ekim 18 (.): SOS Çocukköyü’nde, Cuma günü, “Benimle Oynar Mısın?” adlı interaktif pandomim gösterisi sergilenecek. 

SOS Çocukköyü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çetin Pehlivan’ın performans sergileyeceği etkinliğin gelirinin bir kısmı SOS Çocukköyü Derneği’ne bağışlanacak.

Gösteri, “kirlenmiş, üzerinde yaşayan tüm canlıların yok olma tehlikesi yaşadığı Rüya Adası’nı kurtarmak için yola çıkan çocukların yaşadığı maceraları” konu almakta.

“Benimle Oynar Mısın ?” ayrıca, birlikte oyun yaratma teması üzerine kurulan “Fiziksel Atölye” çalışması niteliğinde.

Katılım bedelinin 10 TL olduğu etkinlik sabah saat 10:30 ve öğleden sonra saat 15:00 olmak üzere 2 defa sergilenecek. 

(HUR/HA)  FOTOĞRAFLI

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