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Sos Çocukköyü Yararına Düzenlenen “beyond” Konseri 11 Kasım’da Bellapais’te…

Lefkoşa, 6 Kasım 18 (.): Concerts Without Borders (Sınır Tanımayan Konserler), bu kez sezonun kapanış etkinliği olarak yardım konseri gerçekleştirecek. “Beyond” isimli Opera, Broadway ve Pop Konseri’nin tüm geliri SOS Çocukköyü Derneği’ne bağışlanacak.Concerts Without Borders’ın SOS Çocukköyü Derneği yararına düzenleyeceği “Beyond” Opera, Broadway ve Pop Konseri, 11 Kasım Pazar akşamı saat 18.00’de Bellapais Manastırı’nda gerçekleştirilecek.Konserde ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Kültürel...

Sos Çocukköyü Yararına Düzenlenen “beyond” Konseri 11 Kasım’da Bellapais’te…

Lefkoşa, 6 Kasım 18 (.): Concerts Without Borders (Sınır Tanımayan Konserler), bu kez sezonun kapanış etkinliği olarak yardım konseri gerçekleştirecek. “Beyond” isimli Opera, Broadway ve Pop Konseri’nin tüm geliri SOS Çocukköyü Derneği’ne bağışlanacak.Concerts Without Borders’ın SOS Çocukköyü Derneği yararına düzenleyeceği “Beyond” Opera, Broadway ve Pop Konseri, 11 Kasım Pazar akşamı saat 18.00’de Bellapais Manastırı’nda gerçekleştirilecek.Konserde ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Kültürel...

06 Kasım 2018 Salı 13:33
Sos Çocukköyü Yararına Düzenlenen “beyond” Konseri 11 Kasım’da Bellapais’te…

Lefkoşa, 6 Kasım 18 (.): Concerts Without Borders (Sınır Tanımayan Konserler), bu kez sezonun kapanış etkinliği olarak yardım konseri gerçekleştirecek. “Beyond” isimli Opera, Broadway ve Pop Konseri’nin tüm geliri SOS Çocukköyü Derneği’ne bağışlanacak.
Concerts Without Borders’ın SOS Çocukköyü Derneği yararına düzenleyeceği “Beyond” Opera, Broadway ve Pop Konseri, 11 Kasım Pazar akşamı saat 18.00’de Bellapais Manastırı’nda gerçekleştirilecek.
Konserde ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Kültürel Diplomasi Ödülü sahibi olan 3 sanatçı, Mezzo Soprano Katie Economidou, klasik piyanist Fikri Toros ve Demetra George Mustafaoğlu ile birlikte SOS Çocukköyü Derneği Başkan Yardımcısı, Avukat Dervişe Çerkez-Güryel, piyanist Yuliya Starastsenkava ile çello ve keman sanatçısı Muharrem Cemoğlu sahne alacak.
Gecede ayrıca Mustafaoğlu’nun genç öğrencileri Kayra Hacer Güryel ve Peri Sualp de yeteneklerini sergileyecek.
Demetra George Mustafaoğlu, sezonun kapanış konseri olan yardım konserinde öğrencilerinin de sahne alarak destek vermesinden duyduğu mutluluğu dile getirerek, Ulu Önder Atatürk’ü de ölümünün 80. yıldönümünde bu konser ile anacaklarını kaydetti.
Konser biletleri 30TL bağış karşılığında SOS Çocukköyü Derneği (Lefkoşa), Deniz Plaza, Gloria Jean’s Coffees ve The English School of Kyrenia’dan, sanatçılardan veya etkinlik gecesi Bellapais Manastırı’ndan temin edilebilecek.
(TUĞ/ÖK) FOTOĞRAFLI

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