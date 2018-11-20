banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 21°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
91686
ALTIN
212.796
DOLAR
5.4125
STERLİN
6.9469
EURO
6.1684
Bütçe görüşmeleri yarın devam edecek
Bütçe görüşmeleri yarın devam edecek
Yarın bir çok bölgede elektrik kesintisi var
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
Gazimağusa'da huzur operasyonu
GAZİMAĞUSA'DA HUZUR OPERASYONU
Binboğa hayvan yemlerinde indirim
YEM FİYATLARINDA İNDİRİM
banner282

Sos Çocukköyü Derneği, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü Dolayısıyla Mesaj Yayımladı

“ÇOCUKLAR HALA TOPLUMUN İSTİSMARA EN AÇIK VE SAVUNMASIZ GRUBU”

Sos Çocukköyü Derneği, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü Dolayısıyla Mesaj Yayımladı

“ÇOCUKLAR HALA TOPLUMUN İSTİSMARA EN AÇIK VE SAVUNMASIZ GRUBU”

20 Kasım 2018 Salı 13:33
Sos Çocukköyü Derneği, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü Dolayısıyla Mesaj Yayımladı
“ÇOCUKLAR HALA TOPLUMUN İSTİSMARA EN AÇIK VE SAVUNMASIZ GRUBU”

“ÇOCUKLAR İÇİN DAHA YAŞANILABİLİR BİR GELECEK BIRAKMAK TOPLUMDAKİ HERKESİN EN BÜYÜK GÖREVİ VE SORUMLULUĞU OLMALI”

Lefkoşa, 20 Kasım 18 : SOS Çocukköyü Derneği, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, çocukların hala toplumun istismara en açık ve savunmasız grubunu teşkil ettiği, çocuklar için daha yaşanılabilir bir gelecek bırakmanın toplumdaki herkesin en büyük görevi ve sorumluluğu olması gerektiği kaydedildi.
Dernek açıklamasında, bazı istatistiklere yer verilerek, dünya üzerinde 5-14 yaş grubu arasında 250 milyon çocuk işçi bulunduğu, 12-17 yaş grubundaki milyonlarca çocuğun okula devam edemediği belirtildi.
Dünyada toplam 165 milyon yetimin bulunduğu belirtilen açıklamada, BM Çocuklara Yardım Fonu’na (UNICEF) göre her gün beş yaşın altında 22 bin çocuğun önlenebilir sebeplerden dolayı hayatını kaybettiği bildirildi.
“Çocuklarımız için daha yaşanılabilir bir gelecek bırakmak toplumdaki herkesin en büyük görevi ve sorumluluğu olmalıdır” denilen açıklamada, korunma ihtiyacı olan çocuklar için öngörülen koruyucu ve destekleyici tedbirlerin sağlıklı işlemesi için bir an önce idari alt yapının güçlendirilmesi, kurumlar arasında etkin koordinasyonu sağlayacak politikalar geliştirilmesi, durum analizi yapılarak eksikliklerin giderilmesinin sağlanması gerektiği ifade edildi.
Gerek yasal gerekse eğitim alanında yapılacak düzenlemeler ile çocukların ve ailelerin korunup bilinçlendirilmesi görevinin devlete düştüğü belirtilen açıklamada; ülkenin modern bir eğitim sistemi, sosyal devlet anlayışı, gelişmiş ekonomik yapılanması konularında başta devlet olmak üzere ilgili tüm kişi ve kurumları yükümlülüklerini yerine getirme çağrısında bulunuldu.
Açıklamada, “Bu yükümlülüklerin yerine getirilmesi içini yapılacak planlamalarda üzerimize düşen görevleri yerine getirmeye hazır olduğumuzu, her çocuğun hak sahibi, eşit, özgür, mutlu ve onurlu birer birey olarak yaşamda var olabilmesi için çocukların yararına bütüncül bir dönüşümü savunmaya sonuna kadar devam edeceğimizi kamuoyuna saygılarımızla beyan ederiz” ifadelerine yer verildi.
(GÖZ/SEL)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uluçay, Türkpa Toplantısında Konuştu
Uluçay, Türkpa Toplantısında Konuştu
Işık’tan Açıklama...
Işık’tan Açıklama...
Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü…kadın Eğitimi Kolektifi, Baraka Kültür Merkezi Ve Bağımsızlık Yolu Pazar Günü Eylem Yapacak
Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü…kadın Eğitimi Kolektifi, Baraka Kültür Merkezi Ve Bağımsızlık Yolu Pazar Günü Eylem Yapacak
Savaşan: “Ülkemizde çocukların maruz kaldığı mağduriyetler ne yazık ki her geçen gün artıyor”
Savaşan: “Ülkemizde çocukların maruz kaldığı mağduriyetler ne yazık ki her geçen gün artıyor”
Maliye Bakanlığı’nda Kamuda Yetkili 3 Sendika İle “uzlaşı Masası” Oluşturuldu... Denktaş: “emeklilerden Kesinti Yapılacağı Ve Bayramlıkların Kesileceği Konusunda Herhangi Bir Çalışma Yok”
Maliye Bakanlığı’nda Kamuda Yetkili 3 Sendika İle “uzlaşı Masası” Oluşturuldu... Denktaş: “emeklilerden Kesinti Yapılacağı Ve Bayramlıkların Kesileceği Konusunda Herhangi Bir Çalışma Yok”
Gürkut: “Sigara, KOAH hastalığında en önemli risk faktörü”
Gürkut: “Sigara, KOAH hastalığında en önemli risk faktörü”
Tdp’nin 6’ncı Olağan Kurultayı 25 Kasım’da... Genel Başkanlık İçin Tek Aday Özyiğit
Tdp’nin 6’ncı Olağan Kurultayı 25 Kasım’da... Genel Başkanlık İçin Tek Aday Özyiğit
Ktso “halkın Ürünleri, Halkın Yanında” Adıyla İndirim Kampanyası Başlattı
Ktso “halkın Ürünleri, Halkın Yanında” Adıyla İndirim Kampanyası Başlattı
Bütçe görüşmeleri yarın devam edecek
Bütçe görüşmeleri yarın devam edecek
Kırmızı Başlıklı Kız Oyunu Yarın Ve Perşembe Girne’de Sahnelenecek
Kırmızı Başlıklı Kız Oyunu Yarın Ve Perşembe Girne’de Sahnelenecek

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim