Sos Çocukköyü Derneği, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü Dolayısıyla Mesaj Yayımladı

“ÇOCUKLAR HALA TOPLUMUN İSTİSMARA EN AÇIK VE SAVUNMASIZ GRUBU”

“ÇOCUKLAR İÇİN DAHA YAŞANILABİLİR BİR GELECEK BIRAKMAK TOPLUMDAKİ HERKESİN EN BÜYÜK GÖREVİ VE SORUMLULUĞU OLMALI”





Lefkoşa, 20 Kasım 18 : SOS Çocukköyü Derneği, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, çocukların hala toplumun istismara en açık ve savunmasız grubunu teşkil ettiği, çocuklar için daha yaşanılabilir bir gelecek bırakmanın toplumdaki herkesin en büyük görevi ve sorumluluğu olması gerektiği kaydedildi.

Dernek açıklamasında, bazı istatistiklere yer verilerek, dünya üzerinde 5-14 yaş grubu arasında 250 milyon çocuk işçi bulunduğu, 12-17 yaş grubundaki milyonlarca çocuğun okula devam edemediği belirtildi.

Dünyada toplam 165 milyon yetimin bulunduğu belirtilen açıklamada, BM Çocuklara Yardım Fonu’na (UNICEF) göre her gün beş yaşın altında 22 bin çocuğun önlenebilir sebeplerden dolayı hayatını kaybettiği bildirildi.

“Çocuklarımız için daha yaşanılabilir bir gelecek bırakmak toplumdaki herkesin en büyük görevi ve sorumluluğu olmalıdır” denilen açıklamada, korunma ihtiyacı olan çocuklar için öngörülen koruyucu ve destekleyici tedbirlerin sağlıklı işlemesi için bir an önce idari alt yapının güçlendirilmesi, kurumlar arasında etkin koordinasyonu sağlayacak politikalar geliştirilmesi, durum analizi yapılarak eksikliklerin giderilmesinin sağlanması gerektiği ifade edildi.

Gerek yasal gerekse eğitim alanında yapılacak düzenlemeler ile çocukların ve ailelerin korunup bilinçlendirilmesi görevinin devlete düştüğü belirtilen açıklamada; ülkenin modern bir eğitim sistemi, sosyal devlet anlayışı, gelişmiş ekonomik yapılanması konularında başta devlet olmak üzere ilgili tüm kişi ve kurumları yükümlülüklerini yerine getirme çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, “Bu yükümlülüklerin yerine getirilmesi içini yapılacak planlamalarda üzerimize düşen görevleri yerine getirmeye hazır olduğumuzu, her çocuğun hak sahibi, eşit, özgür, mutlu ve onurlu birer birey olarak yaşamda var olabilmesi için çocukların yararına bütüncül bir dönüşümü savunmaya sonuna kadar devam edeceğimizi kamuoyuna saygılarımızla beyan ederiz” ifadelerine yer verildi.

