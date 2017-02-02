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02 Şubat 2017 Perşembe 11:01

Sos Çocuk Köyü “çocuk Cinsel İstismarı” İle İlgili Açıklama Yaptı

SOS Çocuk Köyü, “çocuk cinsel istismarı” ile ilgili açıklama yaptı.

Sos Çocuk Köyü 'çocuk Cinsel İstismarı” İle İlgili Açıklama Yaptı
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Lefkoşa, 2 Şubat 17 (.): SOS Çocuk Köyü, “çocuk cinsel istismarı” ile ilgili açıklama yaptı.

SOS Çocuk Köyü yaptığı açıklamada, son zamanlarda çocuk cinsel istismar vakalarının gündemde olduğuna dikkat çekerek, çocuk hakları çerçevesinde insan haklarını en iyi şekilde koruyan ve pratikte uygulamaya alan sistemler hayata geçirilmesi gerektiğini kaydetti.

SOS Çocuk Köyü’nün çocuk koruma politikalarını en kapsamlı şekilde uygulayan tek kurum olduğu savunulan açıklamada, kurumun yasalar çerçevesinde okul yetkilileri, öğretmenler ve ilgili diğer partnerlerle toplumda yaygınlaşması için ciddi inisiyatifler almakta ve çalışmalar yapmakta olduğu belirtildi.

Son zamanlarda gündemde olan çocuk cinsel istismar vakalarının toplum için uyanış olmasını dileyen SOS Çocuk Köyü, çocuk hakları dolayısıyla insan haklarını en iyi şekilde koruyan ve pratikte de uygulamaya alan sistemler hayata geçirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Açıklamada şunlar ifade edildi:

“İnsan hakları bağlamında, çocuk hakları en hassas şekilde gözetilmesi gereken bir husustur. Geçmişte gözetilmeyen haklar, bugün günümüzde daha büyük bir tehdit olarak Kuzey Kıbrıs halkının karşısına çıkmaktadır. Bugün halen bir çocuk istismar edilebiliyorsa, bu hem ailelerin, hem toplumun hem de devlet yetkililerinin sorumluluklarını doğru şekilde yerine getiremediğindendir.

Dileriz, yaşanan bu olumsuz deneyimlerden önemli dersler çıkarılır ve herkes üzerine düşen görevi layıkıyla yerine getirir. Unutmamalıyız ki, yaşanan bu gibi olaylarda her zaman yasal süreçler takip edilmeli, uzman yetkili kişiler sürece müdahale etmelidir. Başta çocukların mağduriyetini gidermek için çalışmalar yürütürken, mağdur edenlerin de en iyi şekilde rehabilite edilmesi ve topluma kazandırılması için çalışmalar yapılmalıdır.”

(UG/HA)

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