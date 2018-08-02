SOS Çocukköyü Derneği’nden çağrı

“ÇOCUKLARIN OKUL HAZIRLIKLARINA DESTEK OLMAK İÇİN KURBAN BAYRAMI’NDA BAĞIŞ YAPIN”



SOS Çocukköyü Derneği, çocukların okul hazırlıklarına destek olmak için halkı, Kurban Bayramı’nda bağış yapmaya çağırdı.

“Gelin bu bayram çocukların okul heyecanını birlikte yaşayalım”, “Şimdi okul heyecanını paylaşma vakti” sloganlarıyla düzenlenen bağış kampanyasına banka, SMS ve internet üzerinden katkı konulabileceği açıklandı.

SOS Çocukköyü Derneği’nden verilen bilgiye göre, gönülden geçen bağış miktarı veya kurban ederi kadar bağış bankaların hesap numaralarına yatırabilecek.

Banka isimleri ve hesap numaraları şöyle:

“Türk Bankası TL Hesabı 015848733; STG Hesabı 7092674.

Limasal Türk Kooperatif Bankası TL Hesabı 600318; STG Hesabı 700694, Euro Hesabı 740074. Creditwest Bankası TL Hesabı 15304685.

Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası TL Hesabı 285258.”



SMS’LE VEYA İNTERNET ÜZERİNDEN DE BAĞIŞ YAPILABİLECEK

Tüm operatörlerin faturalı hatlarından 4120’ye SOS yazıp göndererek 25 TL tutarında bağış da yapılabilecek. Daha fazla bağış yapmak isteyenler söz konusu numaraya birden çok mesaj gönderebilecek.

SOS Çocukköyü Derneği’nin resmi internet sitesi olan www.soscocukkoyu.org adresinden kredi kartı ile online bağışta da bulunulabilecek.

