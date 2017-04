SOS Çocukköyü Derneği Ve İntergaz Ltd Sosyal Sorumluluk Projesi Kapsamında Sözleşme İmzaladı

AKTER: “ÇOCUK VE GENÇLERE AİLE MODELİNDE HİZMET VERİYORUZ”

KENCER “ÇEVRE VE TOPLUMA DUYARLI BİR ŞİRKETİZ”

KALFAOĞLU: “YAPACAĞIMIZ KATKIDAN ONUR DUYACAĞIZ”

SOS Çocukköyü Derneği ve İntergaz Ltd. sosyal sorumluluk projesi kapsamında sözleşme imzaladı.

Dernek ile şirket yetkilileri bugün saat 10:30’da SOS Çocuk Köyü’nde basın toplantısı düzenledi. Tarafların birlikte hazırladığı ve 1 Mayıs 2017’de uygulamaya girecek sosyal sorumluluk projesi metni de, basın toplantısında imzalandı.

Sözleşmeye İntergaz Ltd Direktörü Günhan Ecesoy ile SOS Çocuk Köyü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Akter imza koydu.

SÖZLEŞMENİN İÇERİĞİ

Sözleşmeye göre; İntergaz Ltd. tüp LPG gaz satışından SOS Çocuk Köyü Derneği‘ne bağış yapacak. İntergaz Ltd, aylık satış raporu doğrultusunda toplanacak bağış fonunu SOS Çocuk Köyü Derneği’nin İntergaz’a sunacağı ihtiyaçlar karşılamak için kullanacak. İntergaz Ltd. dernek çatısı altında bakım alan gençlerin istihdam sürecine de katkı koyacak. Bu çerçevede İntergaz Ltd. ve SOS Çocuk Köyü Derneği yetkilileri yılda en az iki sefer olası istihdam koşullarını değerlendirecek. Intergaz Ltd. çalışanları bu projede gönüllü hizmet vermesi kapsamında, görevlendirecek personel, mesai günlerinde idari izinli sayılarak mesaisini SOS Çocuk Köyü Derneği’nin belirleyeceği bölümlerde çocuklar ile birlikte geçirecek. SOS Çocuk Köyü ile SOS Gençlik Merkezi’nin gereksinim duyacağı gaz ihtiyacı bedelsiz veya özel indirimle sağlanacak.

AKTER: “ÇOCUK VE GENÇLERE AİLE MODELİNDE HİZMET VERİYORUZ”

SOS Çocuk Köyü Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Akter yaptığı konuşmada, topluma faydalı bireyler yetiştirmek için çeşitli çalışmalar yürütmekte olan derneğin, devlet tarafından koruma altına alınan çocuk ve gençlere, 20 yılı aşkın bir süreden beri, aile modelinde bakım hizmeti sağladığını, çocuk terkini önleyici çalışmalar çerçevesinde ise aile güçlendirme çalışmaları yürütmekte olduğunu vurguladı.

Akter, “Çok yakında hayata geçmesi için yoğun çaba içinde olduğumuz AB fonlu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Girne, Alsancak ve Çatalköy Belediyesi ile Sanayi ve Ticaret Odası’nın destek verdiği Girne Gençlik Eğitim Merkezi Projesi ile gençlerin istihdam edilebilirliğini güçlendirme çalışmaları yaparak genç işsiz oranını düşürme ve gençelere kaliteli zaman geçirebilecekleri alanlar yaratmayı hedeflemekteyiz” dedi.

Sosyal ve Hukuk Devleti olan ülkede tüm yükü devletin omuzlarına bırakma yerine toplumu oluşturan bireyler olarak önceliğin kendi üzerlerine düşen yükümlülükleri yerine getirmek gerektiği inancında olduklarını ifade eden Akter, bu çerçevede anlamalı günün arifesinde sosyal farkındalığı yaratma amacıyla kendileriyle birlikte yürüme sözü veren İntergaz Ltd’e teşekkür etti.

KENCER: “ÇEVRE VE TOPLUMA DUYARLI BİR ŞİRKETİZ”

İntergaz Ltd. Genel Müdür Yardımcısı Kader Kencer, İntergaz ailesinin çevre ve topluma duyarlı bir şirket olduğunu ifade ederek, bu kapsamda 2 yıl önce çevreye karşı Dikmen bölgesinde anı ormanı oluşturduktan sonra bugün de topluma yönelik olarak SOS Çocuk Köyü’ne köyün kendi projelerini karşılamak üzere karşılıksız kendi gelirlerinin bir kısmını vereceklerini söyledi.

KALFAOĞLU: “YAPACAĞIMIZ KATKIDAN ONUR DUYACAĞIZ”

İntergaz Tüp PLG Satış Müdürü Ada Kalfaoğlu ise, şirket olarak SOS Çocuk Köyü Derneği’ne yapacakları katkıdan onur duyacaklarını belirterek, sözleşmenin içeriği hakkında bilgi verdi.