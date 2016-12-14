SOS Çocukköyü Derneği'nden Halka Bağış Çağrısı

soscocukkoyu.org adresinden online bağış da yapılabileceği, ayrıca faturalı hatlardan 4120’ye 20 TL karşılığında boş mesaj gönderilebileceği de açıklandı.

Bağışla aile bakımını kaybetmiş Mehmet’e ve diğer çocuklara mutlu çocukluk anıları hediye edilebileceği belirtildi.

SOS Çocukköyü Derneği, aile bakımını kaybetmiş çocukların yeni yılda mutlu edilebilmesi için halka bağış çağrısı yaptı.

SOS Çocukköyü Derneği, aile bakımını kaybetmiş çocukların yeni yılda mutlu edilebilmesi için halka bağış çağrısı yaptı.