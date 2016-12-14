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14 Aralık 2016 Çarşamba 08:36

SOS Çocukköyü Derneği'nden Halka Bağış Çağrısı

SOS Çocukköyü Derneği, aile bakımını kaybetmiş çocukların yeni yılda mutlu edilebilmesi için halka bağış çağrısı yaptı.

SOS Çocukköyü Derneği'nden Halka Bağış Çağrısı
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SOS Çocukköyü Derneği, aile bakımını kaybetmiş çocukların yeni yılda mutlu edilebilmesi için halka bağış çağrısı yaptı.

SOS Çocukköyü Derneği, bağış kampanyasını, “Yeni yıl kurasında size Mehmet çıktı” diyerek duyurdu.

Bağışla aile bakımını kaybetmiş Mehmet’e ve diğer çocuklara mutlu çocukluk anıları hediye edilebileceği belirtildi.

SOS Çocukköyü Derneği’ne, Limasol Türk Kooperatif Bankası, Türk Bankası, Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası ve CreditWest Bankasından bağış yapılabileceği kaydedildi.

soscocukkoyu.org adresinden online bağış da yapılabileceği, ayrıca faturalı hatlardan 4120’ye 20 TL karşılığında boş mesaj gönderilebileceği de açıklandı.

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