SOS Çocukköyü Aile Güçlendirme Projesi İmzalandı

SOS Çocukköyü Derneği’nin AB finansmanlı “Çocuk Terkini Önleme ve Aile Güçlendirme Projesi (AGP)” imzalandı.

SOS Çocukköyü Derneği’nden verilen bilgiye göre, “Çocuk Terkini Önleme ve Aile Güçlendirme Projesi” dün Lefkoşa’daki Avrupa Birliği Proje Destek Ofisi’nde (EUPSO) imzalandı.

Kuruluşundan itibaren 454 çocuk ve 180 aileye hizmet veren SOS Çocukköyü Derneği bünyesindeki Aile Güçlendirme Projesi, “AB’nin Kıbrıs Sivil Toplum Harekete Programı” kapsamında toplam proje bütçesinin yüzde 80’inin fonlandığı hibe ile Kıbrıs’ın Kuzey kesimindeki çocuklara yönelik ihmal ve istismar oranının azalmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

Açıklamada, 335 bin 807 Euro’luk toplam bütçenin yaklaşık 270 bin Euro değerindeki kısmının Avrupa Birliği tarafından fonlanacağı belirtilirken, 36 ay süreli projede 60 aile ve biyolojik aile bakımını kaybetme riski altındaki 150 çocuk ve genç yetişkine 0-23 yaş arasında hizmet vermeyi hedeflendiği vurgulandı.

Aile Güçlendirme Projesi, ailelere ihtiyaçları doğrultusunda belirlenecek materyal, sağlık, eğitim, psiko-sosyal destek, çocuk hakları ve sorumlulukları gibi destekler ve mesleki eğitim kursları tedarik edecek.

Bunun yanı sıra Halk Sanatları Derneği (HAS-DER) ve Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) işbirliği ile gerçekleşecek el sanatları ve mesleki eğitim kursları sayesinde, AGP ebeveynleri yeni beceriler kazanarak çalışma hayatına katılımları teşvik edilecek.

Açıklamada, bu çalışmanın temel amacının, “ailelerin sürdürülebilir ekonomik bağımsızlıklarına kavuşmalarına dolayısıyla ailelerin yaşam kalitelerinin artırılmasına katkı sağlamak” olduğu belirtildi.

SOS Çocukköyü Derneği Ulusal Direktörü Pelin Maneoğlu konuyla ilgili açıklamasında, “20 yılı aşkın bir süredir Kıbrıs’ın kuzey kesimindeki biyolojik aile bakımını kaybeden çocuklara aile temelli bakım hizmeti sunduklarını” belirterek, 2005 yılında hizmete başlayan “Çocuk Terkini Önleme ve Aile Güçlendirme Projesinin”, sosyal risk altındaki 454 çocuk ve 180 aileye hizmet verdiğini kaydetti.

Maneoğlu, Avrupa Birliği finansmanlı bu proje ile kapasitelerini geliştirerek, biyolojik aile bakımını kaybetme riski taşıyan daha geniş bir kitleye hizmet vereceklerini belirterek, “Avrupa Birliği’nin bu son derece önemli finansal destekleri ile ülke çocuklarımız için hedeflerimize ulaşmak adına büyük bir adım atıyoruz” dedi