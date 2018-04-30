SOS çocuk köyü tarafından 23 Nisan etkinliği düzenlenecek

SOS Çocukköyü tarafından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği düzenlenecek. Etkinlik, 4 Mayıs Cuma günü gerçekleştirilecek.



SOS Çocukköyü Derneği tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, SOS Çocukköyü'nde yer alacak etkinlikte SOS Kreş ve Anaokulu’nda öğrenim gören çocukların gösterileri, çocuk oyunları, atölyeler, aktiviteler yer alacak ve stantlar kurulacak.



Saat 18:00’de başlayacak etkinlikte stant satışlarından elde edilen gelir SOS Çocukköyü Derneği’ne bağışlanacak.



Stantlarda yer almak ya da çocuğuyla birlikte eğlenmek isteyenlerin etkinliğe katılabileceği belirtilen açıklamada, daha fazla bilginin 225 70 17 veya 0548 830 04 58 no’lu telefonlardan elde edilebileceği kaydedildi.

