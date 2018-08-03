Sos Çocuk Köyü Kurban Bayramı Nedeniyle Bağış Kabul Edecek!



BANKA HESAPLARINDAN VEYE ONLINE BAĞIŞ YAPILABİLECEK

AYRICA 4120’YE SMS’LE 25 TL BAĞIŞLANABİLECEK

SOS Çocukköyü, Kurban Bayramı nedeniyle bağış kampanyası başlattı.

SOS Çocuk Köyü Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, bağışlar banka hesapları online veya SMS aracılığıyla yapılabilecek.

Faturalı hatlardan 4120’ye SOS yazıp ileti gönderilerek 25 TL bağışta bulunulabilecek. Ayrıca vatandaşlar soscocukkoyu.org internet sitesinden online bağış yapabilecek veya kurban ederi kadar bağışta bulunabilecek.

Bağış yapılabilecek bankalar ve hesap numaraları şunlar:

Türk Bankası: TL 015848733, STG 7092674

•Limasol Türk Kooperatif Bankası: TL 600318, STG 700694, EURO 740074

Creditwest Bankası: TL 15304685

Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası: TL 285258

SOS Çocukköyü Derneği açıklamasında, Kurban Bayramı boyunca yapılacak her bağış ile bir çocuğun kırtasiye, harçlık, ve okul üniformasına kavuşmasının sağlanacağı, aile bakımını kaybetmiş veya kaybetme riski taşıyan 586 çocuğun Kurban Bayramı sevincine ortak olunabileceği vurgulandı.

Açıklamada, “Paylaşmak güzeldir! Gelin bu bayram hep birlikte 586 çocuğun eğitim ihtiyaçlarını paylaşalım. Sen de kampanyaya destek ol, çocuklar okula mutlu başlasın” denildi.

