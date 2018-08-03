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Sos Çocuk Köyü Kurban Bayramı Nedeniyle Bağış Kabul Edecek!

SOS Çocukköyü, Kurban Bayramı nedeniyle bağış kampanyası başlattı.SOS Çocuk Köyü Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, bağışlar banka hesapları online veya SMS aracılığıyla yapılabilecek.Faturalı hatlardan 4120’ye SOS yazıp ileti gönderilerek 25 TL bağışta bulunulabilecek.

Sos Çocuk Köyü Kurban Bayramı Nedeniyle Bağış Kabul Edecek!

SOS Çocukköyü, Kurban Bayramı nedeniyle bağış kampanyası başlattı.SOS Çocuk Köyü Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, bağışlar banka hesapları online veya SMS aracılığıyla yapılabilecek.Faturalı hatlardan 4120’ye SOS yazıp ileti gönderilerek 25 TL bağışta bulunulabilecek.

03 Ağustos 2018 Cuma 13:46
Sos Çocuk Köyü Kurban Bayramı Nedeniyle Bağış Kabul Edecek!


BANKA HESAPLARINDAN VEYE ONLINE BAĞIŞ YAPILABİLECEK
AYRICA 4120’YE SMS’LE 25 TL BAĞIŞLANABİLECEK
SOS Çocukköyü, Kurban Bayramı nedeniyle bağış kampanyası başlattı.
SOS Çocuk Köyü Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, bağışlar banka hesapları online veya SMS aracılığıyla yapılabilecek.
Faturalı hatlardan 4120’ye SOS yazıp ileti gönderilerek 25 TL bağışta bulunulabilecek. Ayrıca vatandaşlar soscocukkoyu.org internet sitesinden online bağış yapabilecek veya kurban ederi kadar bağışta bulunabilecek.
Bağış yapılabilecek bankalar ve hesap numaraları şunlar:
Türk Bankası: TL 015848733, STG 7092674
•Limasol Türk Kooperatif Bankası: TL 600318, STG 700694, EURO 740074
Creditwest Bankası: TL 15304685
Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası: TL 285258
SOS Çocukköyü Derneği açıklamasında, Kurban Bayramı boyunca yapılacak her bağış ile bir çocuğun kırtasiye, harçlık, ve okul üniformasına kavuşmasının sağlanacağı, aile bakımını kaybetmiş veya kaybetme riski taşıyan 586 çocuğun Kurban Bayramı sevincine ortak olunabileceği vurgulandı.
Açıklamada, “Paylaşmak güzeldir! Gelin bu bayram hep birlikte 586 çocuğun eğitim ihtiyaçlarını paylaşalım. Sen de kampanyaya destek ol, çocuklar okula mutlu başlasın” denildi.
 

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Son Güncelleme: 03.08.2018 16:48
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