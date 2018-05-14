SOS çocuk köyü fitre bağışlarını bekliyor

SOS Çocukköyü, Ramazan’da fitre bağışlarını bekliyor.



SOS Çocukköyü Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, bağışta bulunmak isteyenler, faturalı hatlardan 4120’ye SOS yazarak, 25 TL bağışta bulunabilir.



Bağışlar banka hesaplarına da yapılabilir. Bunun için banka hesap numaraları şöyle: “Limasol Türk Kooperatif Bankası- TL : 600318, STG : 700694, EURO : 740074; Türk Bankası Ltd- TL : 015848733, STG : 7032674; K.T Kooperatif Merkez Bankası- TL : 285258; Creditwest Bank-TL : 15304685”.



Bunlar yanında dileyenler www.soscocukkoyu.org adresini ziyaret ederek kredi kartı aracılığıyla da bağışta bulunabilir.



Daha geniş bilgi 0392 225 7017 numaraları telefondan alınabilir.



