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Soruşturma Memurluğu Eğitimi Alanlara Sertifikaları Verildi

Soruşturma Memurluğu Eğitimi Alanlara Sertifikaları Verildi

08 Ekim 2018 Pazartesi 11:29
Soruşturma Memurluğu Eğitimi Alanlara Sertifikaları Verildi

Polis Genel Müdürlüğü (PGM) Polis Okulu tarafından düzenlenen “Soruşturma Memurluğu Eğitimi”ne katılan Sanayi Dairesi ve Veteriner Dairesi personeline sertifikaları dağıtıldı.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, değişik tarihlerde gerçekleşen eğitim seminerine katılan ve başarılı olanlara belgeleri bugün bakanlıkta düzenlenen törenle verildi.

Törene, Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali ve Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu katıldı.

MANAVOĞLU

Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu törende yaptığı konuşmada, kursiyerlere yasal mevzuatın yanı sıra, dosya yapımı ve değerlendirme konularında eğitim verildiğini söyledi.

Manavoğlu, suçları önlemede kurumlar arası işbirliği ve idarecilerin koordinasyonunun son derece önemli olduğuna dikkat çekti ve eğitimi tamamlayan memurların daha da bilinçlendiğini, görevlerini layığıyla yapacağına inancının tam olduğunu belirtti.

NAMİ

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami de rekabet edebilir koşullarda üretim için kurallı ve düzen içerisinde yaşamanın önemli olduğunu ifade ederek, ülkemizin özellikle çağdaş sanayi bölgelerine sahip olabilmesi için Ekonomi ve Enerji Bakanlığı tarafından atılan adımlara dikkat çekti. 

Mevcut Organize Sanayi Bölgeleri’nin rehabilitasyonuyla ilgili, göreve gelir gelmez altyapı, ortak hizmetler ve ortak kullanım alanlarını tanımlayan yasa tasarısını hazırlayarak, meclisin onayıyla yürürlüğe koyduklarını anlatan Nami, burada hedefin tanımlanan alanlara gayri yasal müdahaleleri engellemek ve/veya ortadan kaldırmak olduğunu belirtti. 

Rehabilitasyon Yasası’nın uygulanmasıyla ilgili Polis Genel Müdürlüğü Polis Okulu tarafından eğitilen soruşturma memurlarının ciddi görevler üstlendiğinin altını çizen Nami, daha kurallı ve düzenli sanayi bölgeleri oluşturulması adına, tamamlanan soruşturma memuru eğitimlerini ve bugün dağıtılan sertifikaları somut bir adım olarak nitelendirdi.

ŞAHALİ

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali ise işbirliğinin önemini vurguladı ve sorumlu memurların karşılaştıkları sıkıntılı durumlarda daha bilinçli davranmasının önemine vurgu yaptı. Şahali, memurların, polisin sorumluluğunu azaltıp, kendi yetkileriyle konuya müdahale etmelerinin, bu eğitim ve yasal tedbirlerle sağlanmasının gerektiğini belirtti.

Konuşmaların ardından Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu ile Polis Okulu Müdürü Hüseyin Sağıroğlu’na katkılarından dolayı hediye takdim etti.

Eğitim seminerini gerçekleştiren Polis Okulu Müdürlüğü personeline ve seminere katılarak, belge almaya hak kazanan Sanayi Dairesi ve Veteriner Dairesi memurlarına belgeleri dağıtıldı.
 

Son Güncelleme: 08.10.2018 14:33
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