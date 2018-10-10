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Soruşturma Eğitimi Alan Sosyal Sigortalar Dairesi Müfettişlerine Sertifika

Soruşturma Eğitimi Alan Sosyal Sigortalar Dairesi Müfettişlerine Sertifika

10 Ekim 2018 Çarşamba 10:22
Soruşturma Eğitimi Alan Sosyal Sigortalar Dairesi Müfettişlerine Sertifika

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Polis Genel Müdürlüğü işbirliğinde, 1-5 Ekim tarihleri arasında düzenlenen “Soruşturma Memurluğu Eğitimi” ne katılan Sosyal Sigortalar Dairesi müfettişlerine sertifikaları dağıtıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı toplantı salonunda gerçekleşen sertifika törenine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler ve Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu katıldı.

MANAVOĞLU: "KURUMLAR ARASI IŞBIRLIĞI ÖNEMLI"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu törende yaptığı konuşmada, çalışma yaşamının denetlenmesi hususunda  Çalışma  ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile devamlı işbirliği içinde olduklarını, tüm kurumlarla işbirliği içinde çalışmaya önem verdiklerini söyledi.

ÇELER: “BIR DEVLET YASAL ÇERÇEVEDE AĞIRLIĞINI  HERKESE HİSSETTİRİRSE ANCAK DEVLET OLABİLİR"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler de, Sosyal Sigortalar Dairesi’nin kamunun en temel kurumlarından biri olduğuna dikkat çekerek, Daire’nin vatandaşların çalışma hayatında kazanacağı hakların yegâne savunucusu olduğunu  ifade etti. 

Son 8 ayda  KKTC genelinde Sosyal Sigortalar Dairesi tarafından toplam 10 bin 558  teftiş ve tahkikat  yapıldığını açıklayan Çeler; ülkedeki denetimin yeterli olmadığının da altını çizdi.

Halen ülkede sigorta yatırımlarında geride olan, isteyerek sigorta yatırımlarını çalışanlarına yapmayan  ve çalışanlarının hem gününü hem geleceğini ipotek altında bırakan işverenlerin olduğunu belirten  Çeler "Bir devlet yasal çerçevede ağırlığını  herkese hissettirirse ancak devlet olabilir. Bir daire, yasal çerçevede vatandaşın ve çalışanın hakkını savunma noktasında ne kadar denetim yaparsa çalışanların hakları güvence altında olur.” ifadelerini kullandı.

Kayıt dışılığın ülkede yaygın olduğuna  vurgu yapan Çeler; vatandaşların sosyal güvenlik yatırımlarının yapılmadığına ve ülkeye getirilen yabancı uyruklu işçilerin  çalışma şartları konusunda ciddi sıkıntılar yaşandığına dikkat çekti.

Bakan Çeler, Sosyal Sigortalar Dairesi müfettişlerinin aldıkları eğitim ile, artık hem soruşturma memurluğu yapabileceğini hem de dava açma yetkisi ile dosya hazırlama konusunda ciddi bir güce sahip olacağını ve kayıt dışılığa geçit vermeyeceğini de söyledi.

Çeler, konuşmasının sonunda soruşturma eğitimi veren Polis Genel Müdürlüğü çalışanlarına ve eğitime katılan Sosyal Sigortalar müfettişlerine katkılarından dolayı teşekkür etti. 

Son 8 ayda, Sosyal Sigortalar Dairesi tarafından ülke genelinde 10 bin 558  işyerinin teftiş ve tahkikatı yapıldı.

Sosyal Sigortalar Müfettişleri tarafından 1 Ocak -31 Ağustos 2018 tarihleri arasında Lefkoşa’da 3 bin 833, Girne’de 2 bin 285, Mağusa’da 2 bin 664, İskele’de 926, Güzelyurt’ta 850 olmak üzere, ülke genelinde toplam 10558 işyerinin teftiş ve tahkikatı yapıldı.
 

Son Güncelleme: 10.10.2018 13:24
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