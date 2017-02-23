Soruşturma bilinçli eksik yapıldı.

Geçitkale’de 2015 yılında, elektrik direğine çarpan TIR kapısı ile araç arasına sıkışarak can veren Arif Ummak ile ilgili adli ölüm tahkikat duruşması başladı.

Geçitkale’de 2015 yılında, elektrik direğine çarpan TIR kapısı ile araç arasına sıkışarak can veren Arif Ummak ile ilgili adli ölüm tahkikat duruşması başladı.

Kıdemli Yargıç Ayşen Toroslu’nun baktığı davanın dünkü duruşması saat 13.30’da başladı.

Duruşmada, savcı yardımcısı Serhan Bundak, meselenin tahkikatını yapan polis çavuşu Hüdaverdi Yıldıran’ı tespitlerini aktarması için yeminli şahadete çağırdı.

Hüdaverdi Yıldıran, 3 Aralık 2015 tarihinde, Geçitkale Polis Karakolu’nda görevde olduğunu, saat 13.50’de telefoniyen aldığı bilgi doğrultusunda olay yerine vasıl olduğunu beyan etti ve tespitlerini tek tek sıralayarak mahkemeye olay yerinde ve otopsi sırasında çekilen bir fotoğraf albümünü emare yaptı.

Yıldıran, olay mahallinde, JD 845 plakalı birleştirilen araç ve çekmekte olduğu 1337 R plakalı dorsenin, sokak içerisinde, sol tekerleri asfalt yolda sağ tekerleri de kaldırım içerisinde önü kuzeye bakar şekilde olduğunu tespit ettiğini anlattı.

Müteveffanın sıkıştığı yerden çıkarılarak aracın ön kısmına kaldırım üzerine yatırıldığını kaydeden tanık çavuş, sağlık görevlilerinden Arif Ummak’ın vefat ettiğini öğrenmesi üzerine, olay yerini güvenlik şeridiyle kontrol altına aldığını dile getirdi.

“Muhtemelen havaların dolması için çalıştırdı”

Tanık çavuş, olayın iş kazası olduğunun tespiti üzerine, tahkikat sorumlusu olarak görev aldığını kaydetti ve şöyle devam etti:

“Olay, 12.40’ta Geçitkale’de, Şehit Hasan Kanizi Sokak’ta meydana geldi. Geçitkale’de sakin Arif Ummak, İbrahim Çelebiaziz tarafından ön kısmı kuzeye bakar şekilde park edilip söndürülen ve kontak anahtarı üzerinde bırakılan aracı muhtemelen havaların dolması için, aracın kapısını açarak sürücü bölümüne binmeden kontak anahtarını çevirdi. Bu esnada, araç viteste olması nedeniyle aniden hareket etti ve aracın açık kapısı aracın sağında bulunan elektrik direğine çarptı. Çarpma sonucu Arif Ummak, araç ile araç kapısına sıkışması sonucu olay yerinde vefat etti.”

Tanık polis, aracın muayenesinin yapıldığını ve aracın el freninin viteste takılı olduğu zaman 30 santim kadar ileriye hareket ettiğini tespit ettiğini dile getirdi ve yaptıklarını anlattı.

“Gerekenler yapılmadı”

Avukat Öncel Polili, sıkı bir istintaka tabi tuttuğu tanığa birçok soru yöneltip, iddialarda bulundu.

Avukat Öncel Polili, tahkikatta büyük eksiklikler olduğunu ileri sürerek, “Tahkikatı bilerek eksik bıraktınız. Olay günü yapmanız gerekenleri yapmadınız. Kamera var mı yok mu araştırmasını dahi olaydan 6 gün sonra yaptınız. Çelişkili ifadeleri önemsemediniz. Ölümün nasıl gerçekleştiğiyle ilgili hiçbir şüphe duymadınız” şeklideki iddialarına yanıt istedi.

“Başkasının kasıt ve kusuru yok”

Tanık polis çavuşu, çoğu zaman yanıt vermekte geciktiği iddialara, yargıcın da uyarısıyla şu şekilde yanıt verdi:

“31yıllık polisim. Çok sayıda tahkikat yapıp, farklı birimlerde görev aldım. Olay yerine gittiğimde Arif Ummak sıkıştığı yerden çıkarılmıştı. 112 görevlilerinden vefat ettiğini öğrendikten sonra, olay mahallini emniyet şeridine aldım. Yapılması gerekenleri yaptım. Olay sırasında, dorse üzerindeki parke taşlarını ambara indiriyordu. Ölüm olayıyla ilgili herhangi birinin kasıt ve kusuru yoktur. Aldığım ifade doğrultusuna, Arif Ummak, yalnız çalışırken, kendi dikkatsizliği sonuç kendi kendinin ölümüne sebep oldu. Arif Ummak’a ilk müdahaleyi Erkan Yılmaz yaptı ve akabinde yardım çağrısı yapıldı.

Uzman olmadığından kamere kayıtlarını, olaydan 6 gün sonra araştırdım ve hard diskinin bozuk oluğunu tespit ettik. Tanıklardan defa defa ifade aldım, tümü dosyada mevcuttur.”

Dava kaldığı yerde devam edilmek üzere, 7 Mart 2017 tarihine tehir edildi.





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