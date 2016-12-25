Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Aralık 2016 Pazar 06:45

“Sorunu Kökünden Çözeceğim”

'Sorunu Kökünden Çözeceğim”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
“Sorunu Kökünden Çözeceğim”
Çevre Dairesi Müdürü Abdullah Aktolgalı, Alayköy Belediyesi’nin kendi eliyle yarattığı çevre felaketine müdahale edeceklerini belirtti

Diyalog Gazetesi’nde dün manşetten yayınlanan “Tam bir felaket” başlıklı haberine konu olan Alayköy Belediyesi’nin bölgede kendi eliyle yarattığı çöplük konusunda Çevre Dairesi Müdürü Abdullah Aktolgalı “bu sorunu kökünden çözeceğim” dedi. Diyalog’a konuşan Aktolgalı yaşanan çevre felaketinden haberdar olduğunu ve hemen Alayköy Belediye Başkanını arayarak gerekli uyarıyı yaptıklarını belirtti. Aktolgalı, “Bu tür çevre sorunları daima gündemimizdedir, gerek basın mensupları, gerekse vatandaştan gelen uyarıları dikkatle izliyoruz, bu hadiseden haberdar edildik. Pazartesi ilk işimiz dairemizdeki görevli personelimizi oraya göndermek olacaktır” dedi

Bölge kapatılabilir
 “Bu sorunu kökten temizleyeceğim” diyen Aktolgalı, yasalara göre yaratılan çevre kirliliği ve dökülen sıvı atığın tonajına göre cezaların olduğunu belirtti. Abdullah Aktolgalı, minimum cezanın asgari ücret olduğu duruma göre cezanın asgari ücretin üç katına kadar çıkabileceğini ifade etti. Çevre Dairesi Müdürü, suçu işleyenin belediye olması durumunda bu bölgenin tamamen kapatılmasının gündeme geleceğini belirtti. Alayköy Belediyesi’nin köyden topladığı çöpleri Güngör çöplüğüne götürmek yerine köyün batısındaki alana attığı tespit edilmişti. Ayrıca belediyeye ait vidanjörün de pis suları Haspolat Arıtma Tesisi yerine ayni bölgeye boşalttığı Diyalog haber ekibi tarafından gözlemlenmişti

Diyalog


 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yarın 7 Saatlik Elektrik Kesintisi Olacak Yarın 7 Saatlik Elektrik Kesintisi Olacak
Ani Ölüm! Rahatsızlanan Kişi Hayatını Kaybetti Ani Ölüm! Rahatsızlanan Kişi Hayatını Kaybetti
ANNESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ! ANNESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ!
DAHA ÖNCE DE AYNISINI YAPMIŞ! DAHA ÖNCE DE AYNISINI YAPMIŞ!
Yeni Alınan Seyyar Radar Cihazları, Polis Teşkilatına Teslim Edilecek… Yeni Alınan Seyyar Radar Cihazları, Polis Teşkilatına...
Akıncı: "Türk Askerinin Gitmesi Söz Konusu Olamaz" Akıncı: "Türk Askerinin Gitmesi Söz Konusu...
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner200

Yarın 7 Saatlik Elektrik Kesintisi Olacak

Haberi Oku