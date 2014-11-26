Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.485
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3445
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

“Sorunları Kavga İle Çözmeyelim!“

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, Meclis’ten geçen Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi Yasası ile kadına yönelik şiddetin önlenmesinde önemli bir adım atıldığını belirtti.

“Sorunları Kavga İle Çözmeyelim!“

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, Meclis’ten geçen Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi Yasası ile kadına yönelik şiddetin önlenmesinde önemli bir adım atıldığını belirtti.

26 Kasım 2014 Çarşamba 12:43
“Sorunları Kavga İle Çözmeyelim!“
banner238

SİBER:”ŞİDDETİ YAŞAMIMIZDAN UZUK TUTTUĞUMUZ ÖLÇÜDE SEVGİ VE BARIŞA YAKLAŞACAĞIZ”

 Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, Meclis’ten geçen Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi Yasası ile kadına yönelik şiddetin önlenmesinde önemli bir adım atıldığını belirtti.

Meclis Başkanı Sibel Siber, söz konusu yasayla  kurulacak dairenin en önemli görevlerinden birinin kadına şiddeti önleme, danışma merkezleri, sığınma evleri ve telefonla yardım hattının kurulmasını sağlamak olacağını belirtti.

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü nedeniyle mesaj yayımlayan Meclis Başkanı Sibel Siber,  Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi Yasası’nın  toplumsal cinsiyet ayrımını gidermeyi ve bütüncül çözümler üretmeyi hedefleyen bir yasa olması bakımından önemli olduğunu vurguladı.

Siber mesajında şunları ifade etti:
“Dünyamızın daha güzel bir dünya olabilmesi için yaşamın her alanında evrensel insan haklarına saygı esastır.  Sorunları kavga ile değil uzlaşı ile çözebilme, şiddeti yaşamdan silme, ırkçılığa karşı mücadele etme ve toplumsal cinsiyet eşitliğine saygı duyma  ile dünya barışı  hedefine yaklaşılmış olacaktır.

Şiddete maruz kalanların bedenlerindeki yaralar kapansa da ruhlarında açılan yaralar o kadar derin oluyor ki sarılması çoğu zaman mümkün olamıyor. İşte bu gerçekten hareketle şiddete hayır diyoruz.”

Siber, kadına KKTC’de şiddete uğrayan kadın sayısının azımsanamayacak kadar yüksek olduğunu belirterek,  kadına şiddetin önlenmesi konusunda devletin yaptığı çalışmaları anlattı.

Siber, “Şiddeti yaşamımızdan uzak tuttuğumuz ölçüde sevgi ve barışa yaklaşacağız. Daha mutlu bireyler olacağız. Bu konularda devletin üzerine düşeni yapması yanında,  her konuda olduğu gibi  burada da sivil toplum ve birey işbirliği ile şiddetin yaşamımızdan silinmesi için uğraş vermeliyiz” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Www.kibrismanset.com/Kuzey Kıbrıs Haber SiteleriKıbrıs Haber SiteleriKktc Haber SiteleriKıbrıs GazeteleriDoğru Tarafsız Haber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim