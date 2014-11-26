“Sorunları Kavga İle Çözmeyelim!“

SİBER:”ŞİDDETİ YAŞAMIMIZDAN UZUK TUTTUĞUMUZ ÖLÇÜDE SEVGİ VE BARIŞA YAKLAŞACAĞIZ”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, Meclis’ten geçen Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi Yasası ile kadına yönelik şiddetin önlenmesinde önemli bir adım atıldığını belirtti.

Meclis Başkanı Sibel Siber, söz konusu yasayla kurulacak dairenin en önemli görevlerinden birinin kadına şiddeti önleme, danışma merkezleri, sığınma evleri ve telefonla yardım hattının kurulmasını sağlamak olacağını belirtti.

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü nedeniyle mesaj yayımlayan Meclis Başkanı Sibel Siber, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi Yasası’nın toplumsal cinsiyet ayrımını gidermeyi ve bütüncül çözümler üretmeyi hedefleyen bir yasa olması bakımından önemli olduğunu vurguladı.

Siber mesajında şunları ifade etti:

“Dünyamızın daha güzel bir dünya olabilmesi için yaşamın her alanında evrensel insan haklarına saygı esastır. Sorunları kavga ile değil uzlaşı ile çözebilme, şiddeti yaşamdan silme, ırkçılığa karşı mücadele etme ve toplumsal cinsiyet eşitliğine saygı duyma ile dünya barışı hedefine yaklaşılmış olacaktır.

Şiddete maruz kalanların bedenlerindeki yaralar kapansa da ruhlarında açılan yaralar o kadar derin oluyor ki sarılması çoğu zaman mümkün olamıyor. İşte bu gerçekten hareketle şiddete hayır diyoruz.”

Siber, kadına KKTC’de şiddete uğrayan kadın sayısının azımsanamayacak kadar yüksek olduğunu belirterek, kadına şiddetin önlenmesi konusunda devletin yaptığı çalışmaları anlattı.

Siber, “Şiddeti yaşamımızdan uzak tuttuğumuz ölçüde sevgi ve barışa yaklaşacağız. Daha mutlu bireyler olacağız. Bu konularda devletin üzerine düşeni yapması yanında, her konuda olduğu gibi burada da sivil toplum ve birey işbirliği ile şiddetin yaşamımızdan silinmesi için uğraş vermeliyiz” dedi.