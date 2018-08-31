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Sorunlar Giderildi, İşlemler Hızlandı: 5 Saatte 672 İşlem Gerçekleştirildi

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Şube Amirliği'nin yeni binaya taşınması ve sonrasında baş gösteren teknik sorunların giderilmesiyle birlikte, araç sahiplerine tam teşekküllü hizmet sunmaya başlandığını açıkladı. İlgili birimin, 31 Ağustos Cuma günü, saat 08.00 itibarıyla 9 vezne ile vatandaşa hizmet verdiği kaydedildi.

Sorunlar Giderildi, İşlemler Hızlandı: 5 Saatte 672 İşlem Gerçekleştirildi

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Şube Amirliği'nin yeni binaya taşınması ve sonrasında baş gösteren teknik sorunların giderilmesiyle birlikte, araç sahiplerine tam teşekküllü hizmet sunmaya başlandığını açıkladı. İlgili birimin, 31 Ağustos Cuma günü, saat 08.00 itibarıyla 9 vezne ile vatandaşa hizmet verdiği kaydedildi.

31 Ağustos 2018 Cuma 16:13
Sorunlar Giderildi, İşlemler Hızlandı: 5 Saatte 672 İşlem Gerçekleştirildi


 Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Şube Amirliği'nin yeni binaya taşınması ve sonrasında baş gösteren teknik sorunların giderilmesiyle birlikte, araç sahiplerine tam teşekküllü hizmet sunmaya başlandığını açıkladı. İlgili birimin, 31 Ağustos Cuma günü, saat 08.00 itibarıyla 9 vezne ile vatandaşa hizmet verdiği kaydedildi.
Açıklamada, önceleri, yapılan işlemlerin sağlamasının yapılabilmesi için yaşanan yoğunluk nedeniyle saat 11.30’da kapılarını kapatan Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Şube Amirliği’nin bundan böyle aşırı yoğunluk yaşanmadığı halde saat 13.00’e kadar hizmet vereceği vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Yeni binaya taşınmayla birlikte bugün 1 saat içerisinde 100’den fazla işlem yapılırken, 375’i seyrüsefer harcı ödemesi olmak üzere beş saatlik mesaide toplam 672 işlem gerçekleştirildi. Sabah saatlerinde az da olsa bir yoğunluk yaşanırken, söz konusu yoğunluk personelin özverili çalışması sonucunda kısa süre sonra giderildi.”
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, seyrüsefer ödemesi Ağustos ayına denk gelip yatıramayan araç sahiplerinin 14 Eylül Cuma mesai bitimine kadar seyrüsefer ödemelerini cezasız olarak yapabileceğini de takrar hatırlattı.
Daha önce açıklandığı gibi, 2018 yılı bitmeden internet üzerinden ve banka talimatıyla seyrüsefer ödemelerinin mümkün olacağını aktaran bakanlık, Eylül 2018 başı itibarıyla araç kayıt, muayene ve ruhsatlandırma konularında bilgi almak isteyenlerin, “1300”ı tuşlayarak “ALO ARAÇ KAYIT DESTEK HATTI”ndan yararlanabileceğini bildirdi.



 

Son Güncelleme: 31.08.2018 19:24
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