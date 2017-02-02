SORUMSUZLUK HAD SAFHADA!



Sönmemiş sigara izmariti belediyenin kaldırıma yerleştirdiği çöp kovasını yaktı

Mehmet KARA

Lefkoşa’da, dün akşam saatlerinde, sorumsuz bir kişinin sönmemiş sigara izmaritini çöp kovasına atması, kovadaki çöplerin alev almasına yol açtı. Kovadan duman ve alevler yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine giden itfaiye ekibi, çöp kovasındaki alevleri söndürdü.

Tamamen yanan özel imal edilmiş kova kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, sorumsuz kişilerin sönmemiş sigara izmaritlerini gelişi güzel şekilde ortalığa atması her yıl birçok yangına ve büyük miktarlara ulaşan hasarlara yol açıyor. Son yıllarda izmarit yangınlarının ciddi oranda artış gösterdiğine işaret eden uzmanlar, vatandaşları bu konuda daha dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Kıbrıs