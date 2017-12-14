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Sorumluluk belediyeden alınıp bakanlığa verilmiş

Turistlerin uğrak yeri Girne Antik Liman’daki denizin kirli görüntüsü ülkemizde turizmin niye gelişmediğinin en büyük kanıtı gibi...

Sorumluluk belediyeden alınıp bakanlığa verilmiş

Turistlerin uğrak yeri Girne Antik Liman’daki denizin kirli görüntüsü ülkemizde turizmin niye gelişmediğinin en büyük kanıtı gibi...

14 Aralık 2017 Perşembe 11:49
Sorumluluk belediyeden alınıp bakanlığa verilmiş
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Turistlerin uğrak yeri olan Girne Antik Liman’daki manzara içler acısı. Denizin içerisine atılan, rüzgâr ve akıntının limana getirdiği, yatların arasında dolanan çöpler korkunç boyutlarda bir çevre kirliliği yaratıyor. Oluşan manzara turistler tarafından da Girne Limanı’nın eksi puan almasına sebep oldu.

Ülkemiz için utanç tablosu

Yetkililerin bu soruna çare bulmaması ve vatandaşın duyarsızca çöplerini denize atmasından şikayetçi olan çevre sakinleri. Bu manzaranın ülkemiz için bir utanç olduğunu söyledi. Ülkemizi ziyaret eden yabancıların en az %90’lık kısmının muhakkak ziyaret ettiği Girne Antik Limanı’nın bu hali, ülke turizmimizin niye bir türlü gelişmediğinin de kısa özeti gibi oldu.

“Sorumluluk Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın”

Girne Antik Limanı’ndaki bu kötü görüntülerle ilgili bir açıklama yapan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, 2012 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla Girne Antik Limanı ve çevresinin sorumluluğunun Girne Belediyesinden alınarak Turizm Ve Çevre Bakanlığına verildiğini söyledi.

Güngördü yine de Turizm ve Çevre Bakanlığına yardımcı olmak amacıyla temizlik çalışması başlattıklarını söyledi ve şunları ilave etti: "Girne Antik Liman ve çevresinin yetkisi, 2012 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla Girne Belediyesi’nin sorumluluğundan alınarak dönemin Turizm ve Çevre Bakanlığına verildi. Girne Belediyesi bölgedeki ev, restoran ve teknelerden çıkan çöpleri düzenli olarak toplamaktadır ayrıca karada temizlik çalışması yapmaktadır. Belediyenin denize müdahale etme yetkisi ve ekipmanı yoktur. Denizde yapılan temizlik çalışmalarında çıkan çöplerin alınması konusunda belediye limandan sorumlu olan Turizm Bakanlığına yardım etmektedir. Belediyenin çalışmalarına rağmen yaz veya kış demeden ziyaret eden vatandaş ve turistler bazı görsel olumsuzluklarla karşılaşır. Belediye temizlik ekipleri bugün deniz içine girerek temizlik çalışmasını yaptı. Bu olumsuzlukların önüne geçilmesi için bölgede bulunan ve ziyaret edenlerin daha dikkatli olması gerektiğine dikkat çeker, kirletmemenin temizlemekten daha kolay olduğunu hatırlatmak isterim.”

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