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Sorakın: “sorumluluğumuzda Olmayan Belediyelerin Durumu Kötü”

Lefkoşa, 12 Haziran 18 : Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Meclis Üyesi adayları, dün sabah Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş)’i ziyaret etti.

Sorakın: “sorumluluğumuzda Olmayan Belediyelerin Durumu Kötü”

Lefkoşa, 12 Haziran 18 : Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Meclis Üyesi adayları, dün sabah Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş)’i ziyaret etti.

12 Haziran 2018 Salı 11:57
Sorakın: “sorumluluğumuzda Olmayan Belediyelerin Durumu Kötü”
Lefkoşa, 12 Haziran 18 : Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Meclis Üyesi adayları, dün sabah Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş)’i ziyaret etti.

Ziyarete Genel Sekreter Erdoğan Sorakın ile Lefkoşa İlçe eski Başkanı ve eski Milletvekili Ahmet Derya da katıldı.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, Dev-İş’le görüşmede konuşma yapan Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, hedeflerinin sosyal belediyecilik anlayışını daha da geliştirmek olduğunu söyledi.
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Sorakın, parti olarak yerel yönetimlere büyük önem verdiklerini ifade etti. Kontrolü CTP’de olmayan belediyelerin istihdam kapısı olarak görüldüğünü ve bu anlayış sayesinde batırıldıklarını savunan Sorakın, “Lefke’den Karpaz’a bizim kontrolümüzde olan belediyeler kötü noktalardan alınıp düzlüğe çıkarıldı” dedi.

CTP’nin yerel yönetimlerde benimsediği sosyal belediyecilik anlayışının önümüzdeki dönemde daha da artırılarak geliştirileceğini kaydeden Sorakın, “Meclis üyeliklerini saptarken vizyon sahibi başarı öyküleri olan arkadaşlarımızın bu kadrolara aday olduklarını görüyoruz. Diğer partilerle yaptığımız iş birliği çerçevesinde aday göstermedik. Bu belediyenin risk altına girmesini istemiyoruz. Ciddi bir kadroyla birlikte önümüzdeki süreçte hazırladığımız projelerle Lefkoşa halkına hizmet vermek istiyoruz” dedi.

(RU/ŞEB) FOTOĞRAFLI
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